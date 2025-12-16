"Tant de bo arreglin les escales, però bé"
L’Ajuntament licita les obres de la instal·lació mecànica dels carrers Claudi Sabadell i Roma, que té avaries constants, però els veïns reben la notícia amb escepticisme.
Judith Cutrona
A escassos deu minuts caminant de la Baixada de la Glòria, al barri de Gràcia de Barcelona, on fa anys que les escales mecàniques desesperen qualsevol que visqui allà, hi ha un altre parell de trams que també acumulen els seus propis maldecaps. Són els dels carrers de Claudi Sabadell i Roma, al nord del parc del Turó del Putxet, on els veïns ja pràcticament calculen la ruta per estalviar-se pujar a peu en cas d’avaria.
La seva situació no és tan extrema com el calvari de la Baixada de la Glòria, on les avaries constants fan gairebé inassumible una pujada interminable: de 64 metres de desnivell entre les avingudes de Vallcarca i del Coll del Portell. Però el problema és el mateix: als barris de muntanya, on viu sobretot gent gran, que les escales mecàniques fallin es converteix en una barrera que condiciona la mobilitat i, en molts casos, l’autonomia.
Ara l’Ajuntament de Barcelona ha mogut fitxa: ha adjudicat el projecte per substituir les escales mecàniques dels carrers Claudi Sabadell i Roma per "l’obsolescència de tota la instal·lació i la integració al sistema de telecontrol del consistori", expliquen fonts municipals a aquest diari. Els treballs començaran en el segon trimestre del 2026 en les dues escales. Les primeres tindran un cost aproximat d’1,2 milions d’euros i les segones, d’un milió.
Alleujament i resignació
És la primera vegada que es renoven i, tot i que és una bona notícia per als veïns, la reben amb una barreja d’alleujament i resignació de qui sap que el pitjor potser encara ha d’arribar. Les escales fallen sovint, però estar mesos sense tampoc els convenç. El temps estimat de les obres és de vuit mesos com a màxim. "Espero que ho facin per trams i ens en deixin alguna funcionant", demana la María, veïna del carrer de Roma, que ja imagina el dia en què pugi a casa seva sense pensar en si avui toca escala o fer la volta per un altre camí.
"Acabes buscant rutes alternatives", explica. Assegura que les escales "no funcionen 20 dies al mes". "Les arreglen, es tornen a avariar, triguen a venir...", lamenta. Percep que la gent del barri està intranquil·la: "El 80% de les converses giren al voltant de les escales i el condicionament del barri". La dona, ja jubilada, admet que quan treballava i es movia amb moto no hi veia la dificultat: "Ara que no treballo i estic tot el dia pujant, veig el problema".
La Marta, també veïna del carrer de Roma, coincideix que les escales fallen amb freqüència i critica la falta de senyalització: "No posen ni un cartell ni res". Ella les utilitza per pujar al gimnàs i reconeix que "en el fons va bé perquè fas exercici, però hi ha gent molt gran al barri". Adverteix que per a aquestes persones la situació es torna complicada, mentre que per als joves és diferent: "¡Ells les pugen de dos en dos! Però escolta, cadascú coneix els seus límits", diu rient.
El Miguel Ángel, que puja del gimnàs, assegura que les escales mostren "desgast evident" i que les reparacions són tan freqüents com poc duradores: "Venen cada setmana o cada dues". La Valentina, cuidadora d’un senyor gran, també pateix les interrupcions mentre empeny el carretó de comprar: "Tant de bo les arreglin, però bé". I afegeix que l’home que atén amb prou feines surt perquè torna a casa esgotat.
