“Tercers en edat, primers a reciclar” per fomentar un envelliment actiu
Amb aquesta iniciativa, Ecoembes ha traslladat l’economia circular i els hàbits de reciclatge a centres de gent gran de tot Espanya a través de diferents activitats
L’esperança de vida a Espanya supera els 84 anys i les persones més grans de 65 ja representen el 20,4% de la població, segons dades de l’INE. Un col·lectiu cada vegada més nombrós per al qual continuar aprenent o aportant constitueix una manera més de mantenir-se connectat amb la societat. En aquest context, Ecoembes va llançar el 2017 «Tercers en edat, primers a reciclar», una iniciativa pensada específicament per portar els hàbits de separació de residus a residències de gent gran i centres de dia. Gràcies a aquest programa s’ha aconseguit implicar més d’un milió de persones grans arreu del país, demostrant que la sostenibilitat no entén d’edat. Toñi, usuària a Amavir Tejina, és una de les residents implicades en aquest projecte i reconeix que les activitats «són molt gratificants tant per a mi com per als meus companys».
Com explica Beatriz Aylagas, coordinadora d’ESG d’Ecoembes, «tenim el propòsit d’acostar el reciclatge als centres on un gran nombre de persones grans passen el seu temps o fins i tot viuen allà». Sota aquesta premissa, el projecte adapta els seus continguts, materials i activitats a la realitat d’aquest col·lectiu, amb una proposta dissenyada per fomentar la conscienciació ambiental i el benestar personal.
El programa és present a 2.530 centres de gent gran repartits en 14 comunitats autònomes ia la ciutat autònoma de Melilla
Reciclar per mantenir-se actiu
El programa és present en 2.530 centres de gent grans repartits en 14 comunitats autònomes i a la ciutat autònoma de Melilla gràcies a la col·laboració amb les administracions públiques. Al llarg d’aquests anys, més d’11.000 professionals han sigut formats en bones pràctiques de separació i gestió de residus, convertint-se en figures clau per traslladar aquests hàbits al dia a dia dels usuaris. A més, Ecoembes ha facilitat més d’11.200 contenidors i papereres grogues —per a envasos de plàstic, llaunes i brics— i blaus —per a paper i cartró—, acompanyats de materials didàctics i dinàmiques participatives que reforcen el missatge del reciclatge. Gràcies a això, a la residència es poden classificar els diferents residus, «nosaltres reciclem les piles, el paper, els envasos i, a més, tenim plaques solars».
El projecte inclou activitats dissenyades per promoure l’envelliment actiu, com tallers creatius, dinàmiques lúdiques o accions ambientals en l’entorn pròxim. En paraules d’Aylagas, «parlem d’activitats que fomenten l’envelliment actiu com Libera senior, que consisteix a organitzar sortides dels centres a entorns naturals enfocats principalment a recollir brossa».
Ecoembes ha facilitat més de 11.200 contenidors i papereres grogues per a envasos de plàstic, llaunes i brics, i blaus, per a paper i cartró
Aquestes propostes no només reforcen els hàbits sostenibles, sinó que també afavoreixen la mobilitat, la socialització i el sentiment d’utilitat, aspectes clau per a un envelliment saludable. Toñi ens explica que «hi vam anar diversos companys i vam netejar les escombraries a la zona de Punta Hidalgo».
Empoderar el col·lectiu sènior
Una de les activitats més valorades pels participants és la que connecta persones grans amb nens i joves del seu entorn. «Aquest projecte inclou activitats intergeneracionals amb nets o amb fills d’empleats o amb escoles pròximes. És molt bonic i molt enriquidor per a les diferents generacions veure com es complementen i s’aporten mútuament», assenyala Aylagas.
La iniciativa també ha incorporat activitats lúdiques com el bingo del reciclatge o tallers de manualitats. «Preparem activitats lúdiques molt enfocades a manualitats amb materials a què els donem una segona vida perquè treballin la psicomotricitat, la concentració. Amb això volem empoderar les persones grans en aquesta transició de la qual tots hem de ser partícips», afegeix. Per l’experiència de Toñi, es manifesta l’impacte positiu que aquest projecte té en les persones grans «m’ajuda a mantenir-me activa, diumenge passat vaig estar cuidant les plantes a l’hort i donant menjar a les tortuguetes».
L’abast del projecte ha continuat creixent gràcies a la col·laboració publicoprivada. Aquest any s’ha creat la xarxa empresarial «Tercers en edat, primers a reciclar», formada per deu companyies de l’àmbit assistencial: Amavir, Caser Residencial, Clece, DomusVi, Eulen Servicios Sociosanitarios, Fundació Gerón, Ilunion VidaSénior, Macrosad, Sanivida i Vila Saluten. Aquesta xarxa ha permès estendre la iniciativa a més de 500 centres privats, arribant a més de 40.000 persones grans. Un creixement que, segons apunta la coordinadora d’ESG d’Ecoembes, es recolza en una idea clara: «Els grans tenen molt a aportar-nos al conjunt de la societat».
