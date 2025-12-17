A instàncies de l’Ajuntament
Un ampli dispositiu policial desallotja a Badalona uns 200 migrants de l’assentament més gran de Catalunya
Albiol assegura que la desocupació mostra que el seu govern «està al costat dels veïns»; l’oposició parla de «drama humanitari»
DIRECTE |
Desallotjament a Badalona, en directe | Última hora de l’operatiu policial al B9: càrregues i protestes
ORIGEN |
Albiol reintenta una desocupació de 150 migrants a Badalona després de tombar-la una jutge per no oferir-los sostre
Gerardo Santos
Un ampli dispositiu policial ha desallotjat definitivament aquest 17 de desembre l’antic institut B9 de Badalona, ocupat des de fa dos anys per centenars de migrants. Per ordre judicial i a instàncies de l’Ajuntament de Badalona liderat per l’alcalde Xavier Garcia Albiol, al punt de les set del matí d’aquest dimecres almenys una vintena de furgons dels Mossos d’Esquadra es desplegava a les proximitats de l’immoble municipal del badaloní barri del Remei. L’operatiu s’ha saldat amb 54 persones identificades i 18 persones detingudes per qüestions d’estrangeria, han informat fonts de la Policia Nacional. Entre fonts coneixedores del cas consultades per EL PERIÓDICO hi ha consens que fins ara es tractava de l’assentament urbà més gran de Catalunya, amb moments durant aquest últim any d’acollir fins a 400 migrants. Tot i que en el moment del desallotjament en quedaven la meitat, entorn d’unes 200 persones.
Ha sigut passades les vuit del matí quan diversos efectius dels Mossos d’Esquadra han entrat al pati de l’institut. Un agent s’ha acostat als ocupants que encara quedaven al recinte i els ha avisat: «Si voleu sortir, podeu sortir». «Si no sortiu ara us traurem nosaltres», ha avisat mentre la resta d’efectius es mantenien a la porta amb diversos agents antiavalots. Alguns ocupants han recollit l’oferta de la policia i han abandonat el recinte, la majoria amb grans carros de ferralla que no caben per les altres entrades al recinte. A les 8.47 hores, la policia s’ha desplegat al recinte i ha desallotjat els ocupes i activistes que formaven una primera línia. Després d’una primera càrrega, els manifestants han anat sent desplaçats mentre es produïa el llançament d’objectes a la línia policial.
Ja des de la matinada, un degoteig de persones que ocupaven el B9 havien anat deixant l’immoble davant l’imminent desallotjament. Cap a les sis del matí, encara hi havia alguns ocupes que anaven amb neveres velles per desarmar-les i aprofitar la ferralla. Al tall de les set del matí, un ampli dispositiu d’almenys una vintena de furgons dels Mossos d’Esquadra ha començat a desplegar-se per la zona.
Per la seva banda, l’alcalde Albiol ha comparegut davant dels mitjans de comunicació cap a les 11.45 hores. Ho ha fet davant un faristol en què es llegeix ‘L’ocupació és delicte’. «Vaig dir que faríem fora aquesta gent i ho hem fet», ha declarat. «Hem demostrat que som al costat dels veïns». Quan li han preguntat a Albiol sobre si els desallotjats tindran alternativa habitacional, ha respost que «li correspondria a Pedro Sánchez donar-los sostre». Albiol ha assenyalat que en els últims dies unes 150 persones havien abandonat el recinte. En les últimes setmanes, ha seguit Albiol, se’ls ha ofert un hostalatge temporal a «unes 16 o 17 persones» i durant aquest mateix dimecres 50 més han demanat assistència a Serveis Socials.
També s’ha pronunciat al Parlament sobre el B9 el mateix Illa. «En matèria de compliment de les lleis, les hem de complir totes, també quan una jutge ordena un desnonament instat per l’Ajuntament de Badalona. El Govern està acompanyant per fer les coses bé i ha ajudant a atendre tothom», ha declarat el president.
L’Ajuntament ha coordinat amb el Departament de Drets Socials l’atenció per a unes 50 persones, que són aquelles que els Serveis Socials municipals tenen detectades. Entitats socials de la ciutat han preparat assistència social d’urgència per a ells. En la interlocutòria que autoritza la desocupació, la magistrada assenyala que el «desallotjament d’eventuals persones ocupants es porti a terme seguint el protocol d’assistència per a les persones sense sostre dels serveis municipals als efectes de prestar-los l’atenció del programa d’atenció social».
En el cas de Badalona, aquest servei es vehicula a través del conveni de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona –al qual Badalona es va adherir el 2019–, per «dotar els municipis metropolitans dels serveis assistencials en l’àmbit de les urgències i emergències socials». Aquesta atenció se substancia en tot just una o dues nits al Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), lamenten les entitats socials.
De desocupació en desocupació
L’ocupació de l’antic institut B9 de Badalona va començar l’estiu del 2023. Va començar sent un assentament d’unes quantes desenes de persones, però en dos anys es van arribar a superar les 400. Alguns ja habitaven la nau industrial del Gorg, que es va incendiar el 2020 deixant sis víctimes mortals, i en aquests anys han anat encadenant tantes ocupacions com desocupacions en naus industrials de la ciutat, com les dels carrers Progrés,Alfons XII, o Antoni Bori. L’alcalde Albiol ha declarat insistentment que vol els ocupes del B9 «fora de Badalona». Coneixedors de l’imminent desallotjament, desenes d’ells han anat deixant el recinte en les últimes setmanes.
Dins del B9, de propietat municipal, les condicions són insalubres. El setembre del 2025, EL PERIÓDICO va avançar que el Departament de Salut havia detectat una desena de casos de tuberculosi. Cuines improvisades amb bombones de butà i l’enganxament al corrent elèctric són considerats greus i imminents riscos per a la salut i seguretat dels ocupants pel Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona, que va autoritzar la desocupació de l’espai a principis del mes de desembre. Una vegada els ocupants han sigut desallotjats de l’espai, la policia ha permès entrar als mitjans de comunicació: «XXX». La interlocutòria de la jutge assenyala que el recinte s’ha convertit en un «autèntic poblat de misèria».
El govern municipal d’Albiol assegura que va començar els tràmits per desocupar l’espai el setembre del 2023. La defensa legal del col·lectiu d’ocupants ha recorregut el camí judicial emprès pel govern municipal al·legant la falta d’alternativa habitacional per als migrants del B9. El cas ha arribat fins i tot al Tribunal Europeu de Drets Humans amb l’últim intent de les advocades, de Baula Advocacia, de suspendre el desallotjament. Sobre això, l’alcalde Albiol ha declarat en repetides ocasions que, basant-se en el que expliquen els veïns i informa la Guàrdia Urbana, una «gran majoria» d’ells són «delinqüents», i s’ha mostrat indignat per les dificultats per «recuperar» un espai que pertany a l’Ajuntament de Badalona. Els veïns han informat de múltiples situacions d’inseguretat i demanen solucions des que va començar l’ocupació. Les entitats socials i l’oposició coincideixen a assenyalar que desocupar el B9 sense oferir cap alternativa per als ocupants no soluciona el problema.
