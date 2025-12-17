Habitatge
Barcelona aplicarà immediatament la nova regulació del lloguer de temporada i urgeix el Govern a inspeccionar
Collboni alerta de la «fuga fraudulenta» i anima a perseguir el frau amb sancions
El Govern al·lega que necessita les «màximes garanties jurídiques» per imposar sancions per incomplir el límit del lloguer
Judith Cutrona
L’Ajuntament de Barcelona aplicarà immediatament la nova regulació del lloguer de temporada que aprovarà el Parlament en el ple d’aquest dijous. Així ho ha anunciat l’alcalde, Jaume Collboni, en una roda de premsa aquest dimecres, en la qual ha instat la Generalitat a «filar molt fi amb la sanció i la inspecció» per perseguir el frau en aquest tipus de contractes, que s’han convertit en el «punt de fuga» a la limitació dels preus de lloguer a la ciutat.
Entre març del 2024 i març del 2025, els contractes de lloguer de temporada van augmentar un 60% a Barcelona i, en el segon trimestre del 2025, ja representaven el 28% del total de contractes firmats. Segons ha explicat l’alcalde, aquest increment evidencia que a la ciutat s’estava produint «una fuga fraudulenta» cap a aquest tipus de contractes per eludir la regulació de preus.
Collboni ha remarcat el compromís de l’Ajuntament perquè la regulació «s’apliqui immediatament i amb totes les garanties» i ha felicitat els grups parlamentaris que, amb els seus vots favorables, impulsaran la modificació de la llei: el PSC, ERC, els Comuns i la CUP. «És una mesura altament reivindicada pel govern municipal», ha afirmat.
(Hi haurà ampliació)
