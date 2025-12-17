Bruno Pérez Juncà, expert en ciberseguretat: «Ara mateix, amb la IA, tothom pot ser un ciberdelinqüent»
Com protegir-se de les estafes durant les compres nadalenques per internet: desconfiar, verificar i revisar
Cada vegada són més els que opten per comprar els regals de Nadal per internet, ja sigui per comoditat, hàbit o per la sensació que es pot comprar més barat. A això últim, a les suposades gangues i xollos, és al que solen recórrer els ciberdelinqüents per intentar estafar els consumidors, fet que fa convenient extremar les precaucions més que mai durant aquesta època de grans compres.
Bruno Pérez Juncà, pèrit informàtic i expert en ciberseguretat, ens atén per explicar com fer compres segures.
Quines són les estafes cibernètiques més freqüents durant aquesta època de l’any de grans compres per internet?
Primer de tot, el problema més gran és que la gent compra per impuls, fent clic en anuncis que apareixen en xarxes socials de confiança com Instagram o Facebook sense mirar qui hi ha darrere del possible proveïdor, ni comprovar-ne la reputació. En aquestes dates, les estafes estan relacionades amb els productes estrella, els grans descomptes, la immediatesa… Tots sabem el preu de les coses, no pot haver-hi res rebaixat un 80 o 70%, però de vegades et creus el xollo i caus.
Com pot algú comprovar la reputació d’un lloc web?
Hi ha una manera molt ràpida de fer-ho, que és consultar el domini de la pàgina web en qüestió en un portal que s’anomena Whois, on pots saber la data de creació del domini, entre altra informació. Si veus una pàgina web creada fa 15 dies o un mes i suposadament és una marca reconeguda de sabatilles o roba, desconfia.
Una altra cosa que s’ha de fer és contactar amb el proveïdor. Si té correu electrònic, envia-li una consulta, encara que sigui una ximpleria, perquè si no la contesta és que darrere no hi ha ningú. Desconfia també dels proveïdors que van amb un ‘gmail’ o un ‘protonmail’; una empresa seriosa té el seu domini, el seu servidor i una reputació. El sistema de pagament també és molt important.
La clau és ser desconfiat.
En ciberseguretat, la màxima és confiança zero. Per què? Perquè tot és falsable. Qualsevol pot agafar els articles d’un altre, crear un comerç electrònic i enganyar-te. Abans de comprar has de verificar moltes coses. Però estem acostumats a la immediatesa. Entres a Amazon i tens una confiança molt bèstia amb el comerç electrònic, és molt fàcil i ràpid. Però has de vigilar perquè els estafadors justament juguen amb aquesta immediatesa, amb això que ho pots aconseguir ràpid.
Utilitzen l’enginyeria social.
Totalment, juguen amb això en aquestes ofertes exclusives. A més, hi ha un tema que s’explica molt malament. Està molt estès que si la pàgina és ‘https’ és segura, perquè el protocol de comunicacions ho és. Però això no vol dir que al darrere no hi pugui haver una estafa. S’ha de comprovar.
Hi ha perfils concrets de persones més propenses a caure en estafes?
Sí i no. Hi ha una estadística molt clara que diu que qui cau més en estafes és la gent jove. Estan molt acostumats a comprar online perquè és molt ràpid, i cauen moltíssim. És un dels sectors que més cau. La gent gran també, per descomptat, per un tema de desconeixement i ignorància, però és cert que són molt prudents i això juga al seu favor. El coneixement que tenen uns no el tenen els altres, tampoc la prudència que tenen uns i no els altres.
Com veus el futur de les estafes amb la IA?
Complicat. Ara mateix, amb la IA, tothom pot ser un ciberdelinqüent. Abans, l’estafador trigava molt temps, però ara en poques hores creen una pàgina clonada i estafen. També fins ara hi havia persones que estafaven fent-se passar per un suposat servei tècnic o comercial; ara hi haurà IAs que estaran darrere de trucades fraudulentes.
Quines eines ens permeten estar més protegits?
El que cal tenir sempre al dia són les actualitzacions del telèfon i de l’ordinador. I no només el sistema operatiu, també les aplicacions han d’estar sempre actualitzades. En segon lloc, cal posar-se un antivirus. És com el cinturó de seguretat: sí que serveix i cal posar-se’l. Després, què et salvarà d’una estafa? El sentit comú. És a dir, frenar la immediatesa i no ser compulsiu. També és important la diversificació del risc: no pots tenir tots els diners en un sol compte bancari. Hi ha bancs que ofereixen targetes virtuals o de prepagament per comprar per internet, per exemple.
