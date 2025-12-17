Catalunya conservarà la rebaixa del 50% del transport el 2026
La Generalitat es compromet a posar, com fins ara, el 30% del cost de la subvenció dels bitllets que se suma al 20% anunciat pel Govern central.
Sara González
Els abonaments de transport com la T-usual o la T-casual continuaran costant la meitat del seu preu durant el 2026. La negociació entre el Govern i els Comuns ha arribat a l’estació final quan falten dues setmanes perquè expiri l’any, amb un pacte per mantenir les bonificacions del 50% en els bitllets. A les tarifes només se’ls aplicarà l’increment de l’IPC, que serà d’un 3,5% de mitjana però no de manera lineal, sinó que s’aplicaran "criteris d’equilibri territorial".
Això significa que l’increment serà lleugerament superior a les zones més pròximes a l’àrea metropolitana –corones 1 i 2– i inferior a les que són més lluny i els abonaments de les quals tenen un preu superior. Quan s’actualitzin els preus, la T-usual tindrà un cost de 22,8 euros al mes a la zona 1 i de 42,7 euros a partir de la zona 3, mentre que la T-jove valdrà 45,5 euros al trimestre.
L’objectiu del Govern és que el sistema tarifari català convisqui i s’acabi integrant amb l’abonament de 60 euros al mes anunciat pel president Pedro Sánchez per viatjar en Rodalies, Mitjana Distància i autobusos estatals. "Hi estem molt interessats", va manifestar ahir la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
Precisament, que el Govern hagi garantit la continuïtat de la subvenció del 20% del cost per mantenir les rebaixes del preu dels bitllets ha sigut el detonant perquè la Generalitat s’hagi compromès també a posar de part seva el 30% restant, com ha passat fins ara. Això, i la insistència del grup de Jéssica Albiach, que ha plantejat un pols al Govern fins al punt d’amenaçar de no asseure’s a negociar els pressupostos del 2026 si s’apujaven els preus.
Nova cessió
La líder dels Comuns al Parlament va ser protagonista de l’anunci del manteniment de les rebaixes des del Palau de la Generalitat, una fotografia que evidencia una nova cessió de l’Executiu per poder mantenir la cohesió, en aquest cas, amb el soci menor de la investidura. "Ho hem aconseguit, feia setmanes que insistíem que no es podien apujar els preus i advertint que, si es carregaven les bonificacions, no calia que ens truquessin", va afirmar Albiach traient pit de la seva negociació i recordant l’"estalvi important" que suposarà per als treballadors.
"En un moment en el qual el cost de la vida ofega milers de llars i a la gent li costa arribar a fi de mes", va dir Albiach, s’havia d’arribar a un acord que "ha costat". "És una bona notícia per a milers de catalans", va assegurar.
