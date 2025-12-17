Els abocaments de deixalles als boscos de Barcelona es dupliquen en tres anys
Els Agents Rurals han intervingut en 166 ocasions per presència de runa al parc natural de Collserola i la serralada de Marina entre el gener i el novembre, més del doble que en tot el 2022. S’han retirat 813 tones de residus.
Jordi Ribalaygue
Les denúncies per abocaments d’escombraries i runa en espais naturals, forestals i rurals entorn de Barcelona i les investigacions al respecte s’han disparat en un lapse de quatre anys. Amb l’atenció per l’estat del bosc renovada arran del brot de pesta porcina africana i les restriccions d’accés relaxades des de dilluns passat, els balanços dels Agents Rurals plasmen que el nombre d’avisos rebuts, les intervencions practicades i les indagacions iniciades per residus llançats als parcs naturals de Collserola i la serralada de Marina, en el contorn de la capital, s’han elevat aquest 2025 entre el doble i el triple respecte al 2022.
Els expedients oberts per llançaments de rebutjos s’han multiplicat gairebé per tres des de començament d’any a les dues serres al peu de la capital. Amb dades encara parcials del 2025, la unitat pertanyent a la Generalitat de Catalunya ha passat de registrar 26 episodis a Collserola el 2022 a 64 entre el gener i el novembre d’aquest any, mentre que els informes per faltes comeses a la serralada Litoral han pujat de nou a 31 en el mateix quadrienni. Entre els dos parcs, sumaven 35 casos sota escrutini dels Agents Rurals fa tres anys; en els últims 11 mesos, els abocaments pels quals s’ha aixecat acta ja pugen a 95.
El cos ha efectuat 226 inspeccions per abandonament de deixalles en punts no autoritzats entre el 2022 i el 2025 als dos parcs naturals. El 42% es van fer entre el gener i el novembre d’aquest any. "Ens trobem una mica de tot", contesta el cap del servei d’acció territorial del Consorci del Parc Natural de Collserola, Joan Vilamú. "Abans que res, abocaments de dimensions petites que acaben sumant bastantes tones a finals d’any", adverteix. El problema s’ha cronificat, assegura Manel Gómez, president de l’Agrupació de Defensa Forestal 301: "D’abocaments domèstics, de particulars, sempre n’hi haurà, però el pitjor és que han crescut molt els de grans dimensions".
Els Agents Rurals indaguen a partir de patrullatges i, també, partint de queixes. El cos ha obtingut 101 denúncies entre el 2022 i el 2025 de persones que van topar amb escombraries escampades als dos parcs naturals pròxims a Barcelona i la seva conurbació. Un terç s’ha interposat des del gener passat, amb 28 denúncies a Collserola i tres a la serralada de Marina.
Identificar el responsable
Al seu torn, s’han intensificat les intervencions per la presència de residus al medi natural. Els Agents Rurals han passat de sumar 77 actuacions entre els dos parcs a 166 durant el 2025, de les quals 110 han sigut a Collserola. El còmput s’eleva a 430 intervencions entre els dos parcs des del 2022.
Els agents expliquen que, després de comprovar l’abast i la perillositat de la destrossa, es rastregen indicis per trobar els infractors. "No és infreqüent que la recollida de dades permeti descobrir la persona autora de l’abocament", afirmen. Per a la identificació, les càmeres de videovigilància són d’ajuda, també la composició dels rebutjos i el seu estat. "Permeten relacionar-ho amb la persona productora dels residus i, en aquest cas, tot i que no hagi fet l’abocament directament, és responsable de la infracció i, a més, ha d’assumir la seva gestió", comenten.
Els equips del parc natural de Collserola van retirar en total gairebé 521 tones d’escombraries en carreteres, camins i paratges entre el 2021 i el 2024. El recompte inclou gairebé 72 tones d’abocaments incontrolats. En els dos últims anys, s’han trobat fins a 12.261 quilos de runa d’obres, 12.260 quilos de residus voluminosos, 2.415 quilos de plàstics, 2.108 quilos de restes amb amiant i 1.200 quilos de rodes.
Les deixalles apareixen en marges de carreteres i, sobretot, en zones una mica amagades que, malgrat haver-hi cadenes al principi del camí, són relativament accessibles a peu", precisa Vilamú.
Obres de particulars
La runa de petites obres particulars ―"com la reforma d’una cuina", exemplifica Vilamú,― és el més freqüent, també restes de poda de jardineria, que alimenten el risc que la muntanya cremi. "Poc abans de l’estiu passat, van llençar una munt de paquets de curri que feien pudor", esmenta el responsable del parc natural.
Collserola ha destinat 1,3 milions d’euros aquest últim lustre a tasques de neteja, i estima que desemborsarà més de mig milió en els dos pròxims anys. "És una despesa important que, si no fos necessària, podríem dedicar a altres coses, com la prevenció d’incendis", assenyala Vilamú.
La suma de residus recollits de manera extraordinària al parc de la Serralada de Marina del 2021 al 2024 arriba a les 68,7 tones i ha suposat una despesa de 23,1 milions d’euros. D’altra banda, el servei de recollida d’escombraries en recorreguts fixos i periòdics, que porta a terme l’empresa Urbacet, ha netejat 223,3 tones de residus, amb un cost de 261.062,94 euros. En total, 291,99 tones per 293.436,72 euros, segons la Diputació de Barcelona. L’ens calcula que una mica més de 10 tones de les recollides responen a "residus perillosos".
