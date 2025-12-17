La grip no dona treva a Catalunya i el pic s’allargarà després de Nadal
Salut apunta que les interaccions de les festes poden allargar la fase àlgida de contagis i preveu que els ingressos augmentaran a partir de la setmana que ve.
Pau Lizana Manuel
Les xifres de la pitjor epidèmia de grip a Catalunya en 15 anys continuen escalant. Si les estimacions del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC) calculaven que de l’1 al 7 de desembre els casos del virus per cada 100.000 habitants eren 418, aquesta última setmana –la que va del 8 al 14 de desembre– la incidència s’ha enfilat fins a 764 casos, un 82% més. Les dades del SIVIC també confirmen que la majoria de quadres es deuen a la nova variant K, menys virulenta però més contagiosa. De fet, el 80% de les infeccions es deuen a aquesta nova soca. "La temporada de grip és atípica", va admetre el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, que va situar el pic coincidint amb Nadal, fet pel qual preveu que les interaccions de les festes allargaran "el sostre" de l’epidèmia.
La setmana del 8 al 14 de desembre es converteix, així, en la setena consecutiva en què els casos de grip augmenten i continuen per sobre del nivell molt alt de transmissió. Respecte a la pressió que presenten els centres de salut davant l’epidèmia, tant el SIVIC com Salut apunten que les urgències són plenes, però que les plantes dels hospitals no estan saturades. Per la seva banda, Mendioroz va afirmar que preveu que els pròxims dies augmentaran les hospitalitzacions.
