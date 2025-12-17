L’abandonament de runa es cronifica als polígons
La neteja d’aquestes escombraries provoca sobrecostos de centenars de milers d’euros a alguns ajuntaments de l’entorn de Barcelona.
J. R. / G. S.
"Això dels abocaments és cada setmana", afirma un regidor d’una població de l’entorn de Barcelona. "Es va netejant, però és continu", rebla. "És una passada, llencen fins i tot amiant –prossegueix–. Quan passa, s’ha de fer un pressupost, perquè aquesta retirada no entra en la contracta de neteja. Ens passa cada mes".
El regidor dona fe dels abocaments crònics i recurrents d’escombraries en certs punts de l’àrea metropolitana, sobretot en polígons industrials i zones limítrofes entre ciutats. A més, alguns ajuntaments admeten que, per estalviar-se les tarifes d’un punt verd o un abocador, els que llancen rebutjos en carrers i descampats de zones urbanes provoquen un sobrecost a les seves arques .
L’Ajuntament de Montcada i Reixac –amb punts negres per abocaments en polígons i terrenys al seu terme, dispers i fragmentat– admet que recollir el que es llença sense control "incrementa substancialment" la despesa en neteja en 211.057 euros.
A l’Hospitalet de Llobregat, el consistori ha detectat vuit zones amb abocaments més o menys freqüents. L’equip de neteja encarregat de controlar-los costa 133.080 euros a l’any. La Guàrdia Urbana ha augmentat la vigilància en aquests entorns. Un dels focus és el carrer de Motors, paral·lel a la Ronda Litoral, on la brigada va retirar desenes de quilos de restes d’obra al juliol.
A Sant Adrià de Besòs, el problema es focalitza als polígons fronterers amb Barcelona i Badalona. A l’Ajuntament li costa 2.500 euros cada jornada extraordinària de neteja. El govern municipal apunta que, només entre el gener i el novembre, ha obert uns 50 expedients sancionadors per abocaments, i preveu instal·lar videovigilància a partir del 2026 en llocs on l’abocament de runa és reiterat. Davant les Tres Xemeneies, es va llançar una tona de runa el setembre passat.
Mil infraccions a l’any
Les infraccions per descontrol en la gestió d’escombraries es mantenen entorn del miler per any a Catalunya. Els Mossos d’Esquadra han obert 4.514 procediments des del 2021 per incompliments de la llei de residus, incloent-hi abocaments incontrolats i transgressions a la norma en centres de desballestament, gestors de residus, tallers mecànics i transport de residus.
Del conjunt de presumptes faltes i delictes, 233 s’han comès a Barcelona en els últims cinc anys, amb 57 casos el 2025, en un recompte encara parcial. La capital respon que no disposa d’un registre únic dels abocaments detectats. Sí que diu que els 10 districtes "tenen en marxa diferents actuacions i estratègies" per posar remei als abocaments d’escombraries.
Hi ha llocs poc poblats de Barcelona propicis per als desaprensius que escampen restes, com el carrer de la Metal·lúrgia, a la Zona Franca, amb diversos episodis els últims mesos. A part, l’Ajuntament assegura que ha netejat 11 dels 17 terrenys a Nou Barris on hi havia runa i restes des de fa dècades i dels quals la plataforma Collserola Sense Abocadors va alertar el 2024. S’ha instat els propietaris de quatre parcel·les més a netejar-les.
"No són abocadors actuals, sinó espais cronificats", manifesta Ivan Patrici Navarro, membre del grup veïnal. Afegeix que en alguns apareixen sacs de runa i noves deixalles de tant en tant. "Hi ha hagut desídia a retirar-les i les escombraries criden les escombraries. Demanem elements dissuasoris per evitar abocaments, renaturalitzar espais i que aquests es converteixin en zones d’oci veïnal perquè no tornin a ser abocadors", demana.
El problema a Badalona se centra al sud de la ciutat, on les vivendes del barri del Remei confinen amb una zona industrial. L’Associació de Veïns del Remei denuncia des de fa anys que uns tallers mecànics aboquen oli utilitzat i abandonen pneumàtics a la via pública.
