Les ajudes per a lents de contacte i ulleres a nens de menys de 16 anys s’activen avui
Nieves Salinas
Les ajudes directes de fins a 100 euros per al finançament d’ulleres i lents de contacte a nens de menys de 16 anys es començaran a donar aquest dimecres, segons va avançar ahir el Ministeri de Sanitat durant un acte en el qual la ministra, Mónica García, va ser present durant una concessió directa d’aquestes ajudes, que s’emmarquen en el pla Veo. Es tracta d’"una mesura de caràcter excepcional" que respon a una necessitat de salut pública i a la voluntat de "reduir barreres econòmiques" que dificulten l’accés a sistemes d’ajuda visual en la infància, remarca Sanitat.
La subvenció, que ascendeix a un màxim de 100 euros per persona beneficiària, cobrirà el cost de productes òptics essencials, com muntures bàsiques amb lents graduades orgàniques amb antireflector o lents de contacte (lentilles) i solucions de manteniment durant un any.
Un projecte ambiciós
"Avui culminem un dels projectes més ambiciosos que tenim des del Ministeri de Sanitat, que és proveir d’ulleres i lents de contacte els nens d’aquest país, a més de mig milió de nens que necessiten ulleres o lents de contacte a través de la sanitat pública", va destacar García.
Al pla Veo es poden acollir nens fins als 16 anys inclusivament, que tinguin dret a l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics del Sistema Nacional de Salut i presentin un problema de refracció diagnosticat susceptible de correcció mitjançant un sistema d’ajuda visual.
