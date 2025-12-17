Pluges de més de 100 litres inunden carrers i carreteres i afecten els serveis de metro a Badalona i Barcelona
El telèfon 112 ha rebut més d'un miler de trucades i els Bombers han atès prop de 300 serveis
ACN
Una tempesta de pluja que ha deixat registres de més de 100 litres per metre quadrat a l'àmbit metropolità de Barcelona ha inundat carrers i carreteres i ha afectat els serveis de metro a la capital catalana i a Badalona, un dels municipis on la pluja ha caigut amb més força. A Badalona, l'estació de metro de Gorg ha resultat inundada i s'ha hagut de tancar, i a Barcelona la tempesta ha afectat les línies L2 i L3. A més, l'aigua ha obligat a tallar en diferents moments alguns dels trams de les rondes, i diversos carrers i baixos d'edificis han quedat negats. Fins a les deu de la nit, els Bombers havien atès prop de 300 serveis, 151 dels quals a Badalona. El telèfon 112 havia rebut fins a la mateixa hora més d'un miler de trucades.
La majoria dels serveis que han fet els Bombers s'han desenvolupat a la Regió d'Emergències Metropolitana Nord. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha emès un avís d'observació per xàfecs que poden superar els 100 litres per metre quadrat en 24 hores a Badalona, on hi ha hagut inundacions a carrers i a baixos d'immobles. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat davant d'aquesta circumstància, que durant la tarda també ha afectat municipis del Maresme i dels dos Vallesos.
El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), ha informat de tres persones afectades per la pluja, una dona traslladada menys greu al CUAP de Badalona, una dona de Montbrió del Camp traslladada amb ferides menys greus a Sant Joan de Reus per caiguda i un home d'Òrrius traslladat menys greu a l’Hospital de Mataró.
L'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha explicat a través de les xarxes socials que la pluja ha causat situacions de "col·lapse" a molts punts de la ciutat i que s'han mobilitzat tots els serveis per fer-hi front. El popular ha recomanat no sortir de casa si no és necessari i ha explicat que ha calgut desallotjar un pis al barri de Llefià perquè ha caigut el fals sostre. Els habitants han estat atesos pels serveis socials.
També hi ha hagut talls de llum a diversos barris de la ciutat. A més, al centre comercial Màgic de Badalona el pàrquing ha resultat inundat i ha caigut un fals sostre. Els responsables de l'establiment l'han desallotjat i segons Albiol no hi ha hagut ferits. El centre intentarà tornar a obrir aquest dimecres o dijous.
Albiol també ha dit que com a alcalde ha rebut cap a tres quarts de quatre de la tarda una alerta de la Generalitat sobre una possible situació d'emergència -que ha difós a través de les xarxes socials de l'Ajuntament-, i ha afegit que l'enviament de missatges ES-Alert és competència d'aquesta administració.
El Parc Fluvial del Besòs ha activat l'alerta del seu pla d'emergències davant la possibilitat de desbordament del canal central. El parc s'ha tancat a la ciutadania. D'altra banda, l'SMC també indica que fins a les dues de la tarda, l'estació meteorològica de Mas de Barberans (Montsià) ha acumulat aquest dimarts 31,5 mil·límetres de pluja per metre quadrat.
Durant els moments de pluja més intensos la xarxa viària catalana ha registrat diverses incidències simultànies a les vies urbanes i interurbanes al Barcelonès, sud del Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental. La pluja ha provocat bassals i talls de via a les Rondes de Barcelona. L'Ajuntament de la capital catalana ha activat el Pla Municipal d'Emergència per insuficiència drenant en fase d'alerta.
Pel que fa al metro de Barcelona, a dos quarts de deu de la nit l'L2 continuava sense servei entre Artigues
Sant Adrià i Badalona Pompeu Fabra, mentre que a la línia L3, els trens no paraven a l’andana en sentit Zona Universitària de Liceu.
També hi ha hagut incidències a la xarxa ferroviària. Els combois de les línies de Rodalies R2 i R2Sud han circulat amb demores de més de 20 minuts de mitjana per les limitacions de velocitat per alerta de fortes pluges de l'Agència Estatal de Meteorologia.
- Aquestes són les 250 empreses que més facturen del Bages
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Robaven motos a l'àrea de Barcelona i les venien a peces des de Manresa
- La població de senglars al parc natural de Sant Llorenç té una densitat «mitjana»
- Preocupació per un niu de vespa asiàtica en un arbre de Manresa anant cap a Viladordis