La T-casual pujarà a 13 euros i la T-usual arribarà a 22,80
L’ATM preveu aprovar divendres un augment mitjà del 3,5%, l’increment variarà en funció del tipus de targeta i la zona.
Gisela Macedo
El preu del transport públic a Barcelona canviarà el 2026. Tot i que les tarifes definitives encara no han sigut aprovades, les administracions ja han avançat el seu posicionament sobre les pujades i bonificacions que s’aplicaran l’any vinent en els títols de transport del sistema tarifari integrat. L’increment mitjà rondarà el 3,5%, tot i que variarà segons el tipus de targeta i la zona.
El consell d’administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), consorci format per la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana, preveu aprovar divendres el manteniment de totes les bonificacions vigents del 50%. Així ho va avançar en un comunicat ahir a la tarda, després d’anunciar-se dilluns la voluntat estatal de prolongar la subvenció i ahir al matí un acord entre el PSC i els Comuns per a la continuïtat de la rebaixa.
Les tarifes actuals van entrar en vigor el 15 de gener del 2025 i mantenen algunes bonificacions destinades a facilitar l’accés al transport públic després de la pandèmia i l’inici de la guerra a Ucraïna. El Govern ha confirmat que l’any vinent mantindrà la seva part dels descomptes, que continuaran sent del 50% en els dos títols més utilitzats, la T-usual i la T-jove (incloses les modalitats per a famílies monoparentals i nombroses), així com en la T-70/90.
Bonificacions
Aquestes bonificacions tindran un cost aproximat de 250 milions d’euros per a les arques públiques, 117 milions d’aquests seran assumits per les administracions que integren l’ATM: un 51% per la Generalitat i un 49% pels ens locals. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va recordar ahir que es tracta d’una mesura temporal que, tard o d’hora, s’acabarà retirant.
A causa de la despesa pública que suposen, els títols de l’ATM amb bonificacions s’encariran de mitjana un 3,5% el 2026, un augment superior al creixement previst de l’IPC. No obstant, la pujada no serà lineal: es preveu que els usuaris de la zona 1 a Barcelona assumeixin un increment lleugerament superior, mentre que els viatgers de zones més allunyades –que ja paguen bitllets més cars– veuran un augment percentualment inferior.
Així, es trenca amb l’actualització de preus uniforme que es va aplicar en anys anteriors. Des de Territori apunten que aquest nou sistema busca "minimitzar l’impacte en els desplaçaments de més distància, que ja parteixen de preus més elevats."
Així la T-usual tindrà un cost de 22,8 euros al mes a la zona 1 (pujarà 80 cèntims), de 33,55 euros a la zona 2 (+90 cèntims) i de 42,7 a partir de la zona 3 (+1,10 euros), mentre que la T-jove es pagarà a 45,5 euros trimestrals (+1,5 euros). L’altra targeta clàssica de Barcelona, la T-casual de 10 viatges unipersonals, passarà a costar 13 euros després d’incrementar el seu preu 45 cèntims l’any que ve.
La pujada més cridanera serà la del bitllet senzill, el més utilitzat pels turistes. "El seu preu s’actualitzarà en 25 cèntims, fins a situar-se en 2,90 euros, i es mantindrà com un títol pensat principalment per a un ús ocasional", apunta l’organisme.
- Aquestes són les 250 empreses que més facturen del Bages
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Robaven motos a l'àrea de Barcelona i les venien a peces des de Manresa
- La població de senglars al parc natural de Sant Llorenç té una densitat «mitjana»
- Preocupació per un niu de vespa asiàtica en un arbre de Manresa anant cap a Viladordis