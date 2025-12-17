El temporal deixa més 100 litres per metre quadrat a l’àrea de Barcelona
La capital i Badalona van patir inundacions en carreteres i estacions de metro, retencions a les rondes i altres nombroses incidències.
Valentina Raffio
Catalunya va viure ahir una altra jornada marcada per pluges intenses. Després que dilluns el temporal colpegés amb força la zona de les Terres de l’Ebre, ahir les precipitacions es van desencadenar a gran part del litoral i prelitoral català, i van deixar al seu pas una nova tanda d’inundacions i incidències. A Barcelona i Badalona es va registrar una tempesta estàtica a última hora de la tarda que va descarregar amb tal fúria que, segons mostren les imatges per radar, en qüestió d’hores es van registrar acumulacions de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts. La tempesta va negar carreteres, va omplir d’aigua diverses estacions de metro i va causar llargues retencions a les rondes i desenes d’incidències.
Les estacions meteorològiques oficials del Servei Meteorològic de Catalunya o l’Agència Estatal de Meteorologia mostren acumulacions de 60 litres per metre quadrat a la zona de Drassanes i 47 litres per metre quadrat al Port Olímpic de Barcelona o al Museu de Badalona. Però les xarxes d’observadors amateurs, on es recullen una quantitat ingent de dades de tots els racons del territori, van reportar acumulacions molt per sobre dels 100 litres per metre quadrat en aquests municipis. Segons recull el Projecte 4 Estacions, als barris badalonins de Llefià, la Salut i Progrés, es van acumular fins a 160 litres per metre quadrat al llarg de tota la jornada. El portal Meteoclimatic parla de registres de fins a 121 litres per metre quadrat a Badalona.
Mil trucades d’emergència
Les pluges van descarregar amb força en zones com el riu Besòs, que al matí portava un cabal de quatre metres cúbics per segon (m3/s) i va experimentar una crescuda sobtada fins a arribar a un màxim de 85 m3/s a les cinc de la tarda. La situació va obligar a activar els protocols d’alerta per emergències davant la possibilitat que es produís un desbordament del canal central i, arran d’això, es va decidir tancar tot el parc fluvial al públic. Però, després del pas del temporal, els nivells van tornar a la normalitat. A la zona també es van reportar episodis de calamarsa i descàrregues elèctriques.
Els balanços preliminars apunten que l’episodi va causar gairebé 1.000 trucades d’emergències al 112. D’aquestes, almenys 676 van tenir lloc durant la tarda i es van focalitzar al Barcelonès i, especialment, en ciutats com Badalona i Santa Coloma de Gramenet. "S’han registrat moltes trucades per acumulacions d’aigua als carrers i en centres comercials. Però de moment no hi consta cap incidència greu", va assegurar Sergio Delgado, de Protecció Civil, que va afirmar que no hi havia constància ni de ferits ni de danys personals derivats d’aquest episodi de pluges intenses.
Des de Protecció Civil es reclama a la població extremar les mesures de precaució mentre duri aquest episodi. Sobretot, es demana evitar els "desplaçaments a prop de rius, torrents i zones inundables". Avui s’espera que la tempesta deixi els seus últims espeternecs al sud de Catalunya, on durant tot el matí es tornaran a activar els avisos per acumulació i intensitat de pluges.
