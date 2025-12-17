Teresa Fernández, la més longeva d'Espanya amb 112 anys, amb un fill de 93: "Només prenc una pastilla per al colesterol"
Zambroncinos del Páramo, una petita localitat pertanyent al municipi lleonès de Zotes del Páramo, és l'escenari on transcorre la vida d'aquesta excepcional dona
Alexandra Costa
Espanya reafirma la seva posició com un dels països amb més esperança de vida del món, una realitat demogràfica que té rostre de dona. Les estadístiques sanitàries evidencien que la població femenina supera amb escreix a la masculina en termes de longevitat, aconseguint una mitjana de 85 anys davant dels 79,5 dels homes. Dins aquesta piràmide poblacional, destaca un selecte grup de ciutadanes que han travessat la barrera del segle de vida. Actualment, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) comptabilitza unes 13.919 dones centenàries al territori nacional. Entre totes hi ha una figura que brilla amb llum pròpia: Teresa Fernández Casado, que ha estat reconeguda oficialment com l'àvia d'Espanya.
L'organització internacional LongeviQuest, encarregada de verificar l'edat dels supercentenaris a escala global, ha validat les dades recentment. Teresa té 112 anys i, després de la mort de l'anterior degana, Angelina Torres Vallbona, l'11 de novembre passat, ostenta el títol de la persona viva amb més edat del país. El seu estat de salut resulta sorprenent per a la comunitat mèdica i els seus veïns, ja que el seu tractament farmacològic es limita a una única pastilla per controlar el colesterol.
Una vida lligada a la terra i un rècord familiar insòlit
Zambroncinos del Páramo, una petita localitat que pertany al municipi lleonès de Zotes del Páramo, és l'escenari on transcorre la vida d'aquesta dona excepcional. Allí resideix a la mateixa casa que la va veure néixer el 29 de juliol de 1913. Les parets de casa seva han estat testimonis de més d'un segle d'història, resistint guerres, crisis econòmiques i profundes transformacions socials. Teresa ha estat inalterable al seu entorn, convertint-se en un referent per a la seva comunitat. Els seus fills la descriuen com una dona de poble, senzilla i molt estimada, que durant dècades va exercir com una "memòria vivent" per als seus veïns, que hi acudien per recordar dates o successos oblidats.
La genètica i la vitalitat de Teresa s'han transmès a la seva descendència de manera extraordinària. Va tenir set fills, dels quals en viuen sis, i dos ja han superat la barrera dels noranta anys. Aquest fet ha generat un segon rècord paral·lel: el seu fill Àngel, de 93 anys, és actualment l'espanyol de més edat que encara té la mare viva. La família es completa amb una extensa xarxa d'onze nets, nou besnets i dos rebesnets, que celebren la fortalesa de la matriarca. Aquesta validació per part de LongeviQuest la situa també a l'elit europea, entrant al top 10 continental i ocupant el lloc cinquanta a escala mundial.
Hàbits senzills i absència d'historial mèdic
L'estat físic de Teresa desafia la lògica de l'envelliment habitual. Els seus familiars asseguren que manté una bona gana i que el descans nocturn és excel·lent. Curiosament, el contacte amb el sistema sanitari ha estat mínim al llarg de la seva extensa vida. Fa dos anys, durant un ingrés hospitalari, el personal mèdic es va veure incapaç de localitzar el seu historial clínic perquè, senzillament, no hi havia cap documentació prèvia a causa de la seva escassa necessitat d'assistència mèdica durant dècades.
La seva rutina inclou petits plaers que ella es nega a abandonar. Beure una copa de vi durant els àpats és un ritual sagrat per a ella, així com brindar amb un xarrup de licor d'herbes a les celebracions especials envoltada dels seus. Aquest costum ha despertat interès, ja que se suma als debats recurrents sobre la dieta i la longevitat. Teresa és la prova vivent que una vida tranquil·la, arrelada a l'entorn rural i sense excessos farmacològics, pot ser la clau per desafiar el temps.
La ciència darrere del consum moderat de vi
La relació entre el consum moderat de vi i la longevitat ha estat objecte de múltiples investigacions. Experts com el periodista Dan Buettner, conegut pels seus estudis sobre les "zones blaves" (llocs amb més concentració de centenaris), han observat que aquesta beguda és present a la dieta de moltes d'aquestes poblacions. El vi negre conté polifenols i resveratrol, compostos amb propietats antioxidants que ajuden a combatre els radicals lliures i protegeixen el sistema cardiovascular.
Estudis científics suggereixen que aquestes substàncies poden elevar el colesterol HDL (el “bo”) i millorar la salut dels vasos sanguinis, reduint el risc de trombes o accidents cerebrovasculars. Tot i això, els especialistes mèdics insisteixen en la prudència. Tot i que casos com el de Teresa són inspiradors, el consum d'alcohol ha de ser sempre moderat i responsable, ja que la seva ingesta excessiva comporta greus riscos per a la salut. Per a Teresa, però, aquesta petita copa diària forma part d'una fórmula de vida que l'ha portat a convertir-se, amb 112 anys, en la dona més longeva d'Espanya.
