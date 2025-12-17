Mobilitat
Terrassa eleva la pressió als cotxes: multes de 200 euros si entren sense permís en una nova àrea per als vianants
L’eix principal de la reforma és la creació de l’Àrea Centre, que agruparà els àmbits actuals del Passeig, Vapor Gran, Vapor Gran, Vapor Ventalló i el sector 2 de la Seu d’Ègara
Set línies de bus de Terrassa es veuran afectades per la nova concessió local de transport urbà
Clàudia Mas
El centre de Terrassa (Vallès Occidental) es prepara per a un canvi de regles a les àrees per als vianants. A partir del primer trimestre del 2026, accedir amb cotxe sense autorització municipal a aquestes zones podrà sortir car: l’Ajuntament preveu activar un sistema de control amb lectura de matrícules i 11 càmeres, amb sancions de fins a 200 euros per als vehicles que entrin sense permís.
L’Ajuntament ha presentat aquest dimarts 16 de desembre durant la coneguda com a Taula de Mobilitat –òrgan consultiu amb entitats, associacions i institucions– una reorganització integral de la mobilitat urbana basada en una idea principal: unificar i simplificar. El pla, treballat des de principis d’any, reduirà de sis a tres els àmbits per als vianants, tots sota una mateixa normativa, per posar fi a un entramat que, segons reconeix el mateix consistori, havia generat confusió entre veïns, comerciants i usuaris d’on i quan de podria entrar amb el cotxe. Fins ara, les sancions oscil·laven entre 80 i 200 euros en funció de la zona, però el nou decret unifica les multes en l’import màxim (200 euros), un canvi que endureix el règim sancionador i augmenta la pressió sobre els conductors.
«El missatge és clar: no estem creant una nova regulació, sinó ordenant i unificant el que ja existia», ha defensat el primer tinent d’alcaldia i regidor de mobilitat, Xavier Cardona. L’objectiu, ha afirmat, és disposar d’una norma «més comprensible, més justa i més fàcil de gestionar», per reforçar la prioritat del vianant i millorat la seguretat i la convivència al centre.
Creix l’espai per als vianants
L’eix principal de la reforma és la creació de l’Àrea Centre’, que agruparà els àmbits actuals del Passeig, Vapor Gran, Vapor Gran, Vapor Ventalló i el sector 2 de la Seu d’Ègara, i incorporarà sis nous trams de carrers. Amb això, l’espai per als vianants creixerà aproximadament un 5%.
En paral·lel, l’Antic Poble de Sant Pere passarà a denominar-se oficialment Seu d’Ègara, mentre que Plaça Vella mantindrà la seva configuració actual. Un dels canvis més visibles serà el nou sistema de control. El dispositiu combinarà 11 càmeres, agents i elements físics com pilones.
Fins a 52 accessos a l’any
Entre les novetats, el consistori incorporarà una autorització puntual per a no residents: permetrà fins a 52 accessos a l’any, cosa que equival a un per setmana, amb vigència d’un sol dia. Es podrà tramitar en línia fins a 24 hores abans o en les 72 hores posteriors a l’accés a través d’un enllaç del mateix Ajuntament.
Aquesta modalitat se suma a: autoritzacions permanents (residents, propietaris d’aparcaments i titulars de locals), autoritzacions temporals (mobilitat reduïda, esdeveniments o necessitats empresarials), i el sistema de «donar pas», pel qual un resident pot autoritzar una entrada puntual a tercers.
La reforma també unifica horaris de la distribució urbana de mercaderies i el repartiment a domicili. Hi haurà restriccions horàries per a vehicles motoritzats, mentre que el repartiment es podrà fer les 24 hores si es realitza amb bicicleta o amb vehicles de mobilitat personal (VMP). La circulació de bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP) seguirà limitada en els trams on la senyalització ho prohibeixi, amb excepcions per a vehicles autoritzats, repartiment professional i activitats socials o educatives.
Vianants i ZBE: «instruments diferents»
El govern municipal remarca que la regulacióper als vianants és independent de la zona de baixes emissions (ZBE) i de l’etiqueta ambiental del vehicle, tot i que els dos sistemes convisquin al mateix espai urbà. «Són dos instruments amb objectius diferents», ha recalcat Cardona, per evitar confusió.
La unificació s’aprovarà per decret el gener del 2026, s’informarà el ple i s’obrirà un període d’exposició pública. Si es compleixen els terminis, el model estarà plenament operatiu el primer trimestre del 2026. Amb la reforma, Terrassa, apunta l’Ajuntament, vol consolidar un centre més segur, ordenat i fàcil d’entendre.
