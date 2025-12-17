La UB dictarà una resolució preliminar ràpida del cas Flecha
La comissió d’experts que investiga els fets sol·licita al rector que prengui una decisió més de pressa de l’habitual per la seva gravetat.
Olga Pereda
La comissió d’experts que ha investigat internament el cas Ramón Flecha –el catedràtic de la Universitat de Barcelona (UB) a qui 14 dones van acusar aquest estiu de presumpta coerció sexual, abús de poder i control emocional en el grup d’investigació CREA– ha demanat al rectorat que activi una resolució més ràpida del que el procediment requeriria. Així ho va assegurar ahir el rector, Joan Guàrdia, durant el claustre, òrgan de govern en què participa la comunitat universitària i que està disponible al seu portal de transparència.
Guàrdia va deixar clar que "per responsabilitat" no coneix les declaracions que tant les dones com l’acusat han realitzat als membres de la comissió d’investigació, especialistes en violència masclista i assetjament institucional i els noms dels quals no s’han fet públics. Guàrdia no ha intervingut en el treball dels experts ni ho farà en la redacció del seu expedient. És la manera, va insistir el responsable del campus, de prendre una decisió "des de la independència i l’autonomia" una vegada que l’expedient de la comissió –en aquest cas, parlem d’una primera versió– estigui sobre la seva taula. Llavors, el rectorat dictarà una resolució. Guàrdia va detallar que serà en "els pròxims dies", sense concretar més.
La comissió està treballant confidencialment des de finals de juliol, setmanes després que el cas saltés als mitjans de comunicació. Els fets denunciats, suposadament, van passar fa anys quan les dones –l’anonimat de les quals està preservat– eren becàries, estudiants o doctorandes i ell era el seu superior jeràrquic en el grup d’investigació CREA, especialitzat en violència masclista. Les afectades van patir, sempre segons la seva versió, coerció sexual, abús de poder i control emocional. El seu relat és esgarrifós i inclou des de massatges corporals i trobades sexuals a situacions de servilisme i sectarisme i una tèrbola intromissió de Flecha en la seva vida íntima.
El catedràtic s’ha envoltat de professores que l’han defensat al llarg d’aquests mesos a capa i espasa. Són docents i investigadores amb molt bons currículums acadèmics que, no obstant, desperten els recels de gran part de la comunitat educativa, ja que la seva presumpta excel·lència s’ha aconseguit amb treballs d’investigació que ara són qüestionats per les acusacions de "submissió i coerció" que ha rebut el grup.
Després d’un autèntic sisme submarí al campus, la UB va decidir suspendre Flecha com a catedràtic emèrit i emprendre una investigació interna. Al llarg de tots aquests mesos, els experts han anat treballant amb confidencialitat absoluta. Al novembre, van demanar al rectorat que, tenint en compte la reiteració de les declaracions, la documentació aportada i el dibuix dels fets, activés la resolució abans del que és habitual en aquest tipus de procediments. És a dir, una vegada que la comissió acabés la seva feina. D’aquesta manera, la comissió seguirà amb la seva investigació però entregarà un expedient preliminar al rectorat i aquest dictarà una resolució. Guàrdia va afegir que, durant aquests mesos, diverses veus han acusat la UB d’"inacció". "És fals", va sentenciar.
