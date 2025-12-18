Barcelona no acollirà els desnonats de l’assentament
Fonts de l’Ajuntament de la capital catalana asseguren que l’acord amb els municipis per a casos d’urgència social no es pot aplicar en aquest cas.
Pau Lizana Manuel
Las persones que ahir van ser desallotjades de l’antic institut B9 de Badalona, en la que ha sigut l’operació d’aquest tipus més important de la història recent de Catalunya, no saben on aniran a parar els pròxims dies. A Badalona, després del tancament de Can Bofí Vell, no hi ha albergs d’emergència perquè les persones sense llar puguin passar unes quantes nits i l’Ajuntament de Barcelona també tanca la porta a acollir-los al Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB).
Consultades per EL PERIÓDICO, fonts municipals badalonines van indicar en primera instància que preveien recórrer al conveni de col·laboració que l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona i els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona van firmar el 2019, i que permet que el CUESB pugui acollir algunes persones en cas d’emergència social. A més, tots els alcaldes de l’entorn del B9 donaven per fet que els desallotjats es traslladarien a Barcelona com a capital catalana, malgrat el col·lapse permanent de les seves alternatives habitacionals. No obstant, fonts municipals de l’Ajuntament de Barcelona indiquen a aquest diari que el desallotjament és una acció planificada i, per tant, el CUESB no és d’aplicació en aquest supòsit al no tractar-se d’un "cas d’urgència o emergència sobrevinguda".
El conveni recull en el seu segon punt que el CUESB actuarà sempre fora dels horaris dels Serveis Socials municipals en casos d’urgències socials com "abandonament", "pèrdua sobtada d’autonomia", "seriós risc per falta de recursos per a la cobertura immediata de necessitats bàsiques", "altres necessitats peremptòries" o en situacions de "maltractament". També està previst que els serveis municipals de Barcelona s’activin en casos d’emergència social com "inundacions, explosions, desallotjaments preventius, ensorraments", també en casos de "morts traumàtiques" o per "climatologia adversa".
L’última opció
A l’annex del mateix document es detalla que el CUESB "de manera excepcional i davant de la falta de recursos oferts per cada municipi", "podrà valorar facilitar l’atenció puntual d’urgència o emergència a les seves dependències". És a dir, el trasllat a Barcelona és l’última opció per a les persones que necessitin rebre l’ajuda urgent de Serveis Socials. Preferentment, doncs, haurien de ser allotjades en pensions o recursos habitacionals del mateix municipi on feien vida.
En les seves declaracions als mitjans després del desallotjament del B9, l’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, va allunyar encara més la possibilitat d’activar el conveni. Albiol va assegurar que "no gastarà un euro a donar vivenda a qui fa la vida impossible als veïns".
Albiol també va assegurar que va tirar endavant "una licitació per veure si podíem acollir més persones que no fossin conflictives durant uns quants dies; una licitació que va quedar deserta. Cap de les empreses ni les entitats socials que hem contactat ha volgut fer-se càrrec d’aquestes persones", va assenyalar davant els mitjans. "Nosaltres hem fet tots els esforços que correspon amb aquestes persones ", va acabar sentenciant Albiol.
Per la seva banda, tant el president de la Generalitat, Salvador Illa, com també la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, van defensar en el ple del Parlament que l’actuació respon a un mandat judicial.
