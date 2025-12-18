Barcelona aplicarà ja la norma del lloguer de temporada
Collboni alerta de la "fuga fraudulenta" cap aquest tipus de contractes i anima la Generalitat a fer complir la regulació que aprovarà avui.
Judith Cutrona
L’Ajuntament de Barcelona aplicarà immediatament la nova regulació del lloguer de temporada que el Parlament aprovarà avui en el ple. Així ho va anunciar ahir l’alcalde, Jaume Collboni, en una roda de premsa en la qual va instar la Generalitat a "filar molt prim amb la sanció i la inspecció" per perseguir el frau en aquest tipus de contractes, que s’han convertit en el "punt de fuga" a la limitació dels preus de lloguer a la ciutat.
El consistori va fer els primers passos de cara a mirar de regular el lloguer de temporada amb un veto urbanístic que va superar el primer tràmit en comissió, però que porta mesos a l’espera d’un aval jurídic. Conscient de la voluntat de l’executiu de Salvador Illa per regular aquest tipus de contractes, el govern local vol veure com conviuen la regulació municipal i la del Parlament. L’Ajuntament té intenció de continuar treballant en paral·lel en la Modificació del Pla General Metropolità (MGM), acordada entre el govern (PSC) i BComú, que pugui prohibir, limitar o restringir aquesta modalitat cada vegada més expandida a la ciutat.
Entre març del 2024 i març del 2025, els contractes de lloguer de temporada van augmentar d’un 60% a Barcelona. En el segon trimestre del 2025, ja representaven el 28% del total dels contractes firmats. Segons assenyala l’alcalde, aquest increment evidencia que a la ciutat hi ha "una fuga fraudulenta" cap aquest model per eludir la regulació de preus.
Collboni va remarcar el compromís de l’Ajuntament perquè la regulació "s’apliqui immediatament i amb totes les garanties". "Aplicarem la nova regulació i perseguirem els defraudadors", va reiterar, i va voler felicitar els grups parlamentaris que, amb els seus vots favorables, impulsaran la modificació de la llei: el PSC, ERC, els Comuns i la CUP.
BComú i ERC van exigir a l’alcalde que apliqui immediatament la regulació amb totes les eines. La líder dels Comuns, Janet Sanz, li va recordar que ja es podria haver aplicat mitjançant la normativa municipal que van pactar PSC i BComú, mentre que el portaveu adjunt d’ERC, Jordi Coronas, va exigir més inspecció i capacitat sancionadora perquè la norma no sigui "paper mullat". Els republicans presentaran un prec en aquest sentit en el ple de demà.
‘Mayors for Housing’
D’altra banda, Collboni va celebrar el Pla Europeu d’Habitatge Assequible i va reivindicar l’"èxit" de la iniciativa ‘Mayors for Housing’, que encapçala Barcelona i amb la qual s’ha aconseguit que la vivenda passi a formar part de manera "plena" de l’agenda europea. Del pla impulsat des de Brussel·les, l’alcalde va destacar l’assumpció del concepte d’àrea tensada, el reconeixement del problema de l’especulació i l’obertura a una participació més gran de les ciutats.
El primer regidor va recordar la carta que l’any passat van enviar deu alcaldes a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en la qual reclamaven una política europea per a l’accés a la vivenda. "Un any després tenim un pla", va assenyalar, i va afegir que les ciutats estaran "molt atentes" al seu desplegament en els pròxims mesos, i al relatiu al vessant financer.
