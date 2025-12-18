Mobilitat
Viatges il·limitats per 6,20 euros a l'any: així pots demanar la targeta social a Barcelona per a majors de 60 anys o discapacitats amb rendes baixes
El tràmit de sol·licitud es pot fer presencialment o en línia
Patricia López Avilés
L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l'àrea de Barcelona tenia previst retirar al llarg de 2025 els antics bitllets de cartró amb banda magnètica.
I així ho ha fet: ara, els títols de transport només podran utilitzar-se mitjançant el sistema T-mobilitat, en format anònim de cartró reutilitzable, de plàstic, o digital.
Aquesta mesura s'emmarca en l'aposta de l'ATM per la sostenibilitat i la reducció de l'impacte ambiental.
Xifres d'usuaris
Segons xifres facilitades pel mateix organisme, durant el 2024 la T-mobilitat va registrar més de 858 milions de validacions amb títols integrats.
A més, segons dades de gener de 2025, aquell mes ja hi havia 2,3 milions de persones donades d'alta al sistema, una xifra que ha anat augmentant al llarg de l'any a causa de les noves incorporacions dels títols de transport.
Entre ells, un 64% usen la targeta de plàstic personalitzada, el 31% validen amb targeta de cartró T-mobilitat i un 5% amb suport mòbil.
Avantatges de la T-metropolitana
Com a part del seu objectiu per fomentar un ús del transport públic accessible per a tots els ciutadans, l'ATM integra al seu sistema la T-metropolitana, la targeta social de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
El títol està destinat a persones majors de 60 anys, ciutadans amb discapacitat igual o superior al 33%, als seus acompanyants i a persones amb baixos recursos. A més, per obtenir-la és necessari estar empadronat en algun dels 36 municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Aquesta targeta permet viatjar sense límits per tota la xarxa integrada de metro, autobusos urbans i interurbans, tramvies i Ferrocarrils de la Generalitat.
El preu de la targeta
La T-metropolitana física té un preu de 4,5 euros. És un pagament únic i només s'ha d'abonar quan s'adquireix per primera vegada.
Hi ha tres categories:
- Targeta rosa gratuïta: poden sol·licitar-la les persones majors de 60 anys (l'edat varia segons el municipi) o amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, que tinguin uns ingressos bruts per unitat familiar inferiors al límit establert (9.240 euros anuals per persona), segons detalla al seu web l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Permet viatjar pagant només una taxa anual de 6,20 euros.
- Targeta rosa reduïda: per a persones majors o amb discapacitat amb ingressos de fins a 18.480 euros. Dóna dret a la compra de la T-4 (10 viatges) per 2,15 euros, sense pagar taxa anual.
- Passi d'acompanyant: per a persones amb discapacitat reconeguda que necessiten anar acompanyades. No exigeix requisits econòmics, però s'ha d'abonar una taxa anual de 6,20 euros.
Com sol·licitar-la
El tràmit de sol·licitud de la T-metropolitana es pot fer presencialment a les oficines d'atenció ciutadana de l'Ajuntament o en línia a través del portal de tràmits.
Aquells que ja disposaven de l'antiga targeta rosa i que compleixin els requisits hauran rebut automàticament la T-metropolitana al seu respectiu domicili, sense necessitat de fer cap tràmit addicional.
