Catalunya aprova una nova llei per erradicar l’LGTBI-fòbia
La norma incorpora una ampliació del règim sancionador amb multes que, segons la gravetat, poden anar dels 300 als 500.000 euros.
Júlia Regué
Catalunya fa un pas més per blindar els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals per erradicar l’LGTBI-fòbia. La nova llei es va aprovar ahir al Parlament amb àmplia majoria, ja que va ser una iniciativa presentada pel PSC, Junts, ERC, els Comuns i la CUP, en col·laboració amb les entitats del col·lectiu com l’Observatori contra l’LGTBI-fòbia. El PP i l’extrema dreta de Vox i Aliança Catalana hi van votar en contra.
La norma deroga la llei anterior, després d’11 anys d’aplicació, per enfortir les garanties d’igualtat de tracte i no-discriminació, i amb la voluntat de fer efectiu el dret a la lliure autodeterminació de la identitat i expressió de gènere en l’àmbit públic i privat.
La principal novetat és que incorpora una ampliació del règim sancionador per acabar amb les conductes LGTBI-fòbiques i dona més cobertura a les víctimes durant el procés de denúncia, alhora que augmenta els supòsits que defineixen les infraccions. Les sancions queden tipificades segons la gravetat que presenten i poden oscil·lar entre els 300 euros i els 500.000 euros.
La norma amplia els pretextos que poden ser considerats una infracció, com no tractar una persona «de manera intencionada» d’acord amb el seu nom o el gènere amb què s’identifica o incloure en els negocis jurídics clàusules «que causin discriminació per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere, l’expressió de gènere o les característiques sexuals».
Alhora, es prohibeixen les teràpies de «reconversió» i es posa límit a promocionar-les; en canvi, es fomenta l’ús de símbols LGTBI en espais i edificis públics. Per protegir sobretot les persones trans i intersexuals, la llei parteix d’un enfocament interseccional –també per a la protecció de les persones migrants, racialitzades i refugiades–, deixa per escrit el deure de les administracions públiques de crear espais de memòria democràtica del moviment LGTBI i de les persones trans i es proposa reparar la invisibilització de les lesbianes.
Amb aquesta nova legislació també es crea la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral per coordinar els serveis d’atenció integral LGTBI (SAI) i els punts d’informació LGTBI al llarg de tot el territori català i s’atorga una dotació de recursos més important per impulsar polítiques públiques.
Feina per fer
La CUP, que ja va impulsar la proposta la legislatura anterior però que no va aconseguir aprovar-la per l’avançament electoral, va celebrar que finalment tiri endavant i va assegurar que és un «orgull» perquè representa «la defensa dels drets humans». Tot i això, la diputada Pilar Castillejo va insinuar que encara hi ha molta feina per fer i que es requereix una injecció de recursos més important.
«No és una actualització: obrim una nova fase», va celebrar la diputada d’ERC i exconsellera de Feminismes Tània Verge. Segons la seva opinió, aquesta llei és una manera de respondre a l’«ofensiva reaccionària global». La parlamentària de Junts, Laura Martínez, va afegir que aquesta llei també garanteix la llibertat i la igualtat de totes les persones «sense excepcions» i que «el Parlament té l’obligació d’estar a l’altura quan aquests drets es vulneren».
