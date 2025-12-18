Circular amb cotxe per l’àrea de vianants de Terrassa es multarà amb 200 euros
L’eix principal de la reforma és la creació d’Àrea Centre, que agruparà els àmbits del Passeig, Vapor Gran, Vapor Ventalló i el sector 2 de la Seu d’Ègara.
Clàudia Mas
El centre de Terrassa (Vallès Occidental) es prepara per a un canvi de regles en les àrees per als vianants. Així doncs, a partir del primer trimestre del 2026, accedir amb cotxe sense autorització municipal a aquestes zones podrà sortir car: l’Ajuntament activarà un sistema de control amb lectura de matrícules i 11 càmeres per sancionar amb fins a 200 euros els vehicles que entrin sense permís.
L’Ajuntament va presentar dimarts, durant la coneguda com a Taula de Mobilitat –òrgan consultiu amb entitats, associacions i institucions– una reorganització integral de la mobilitat urbana basada en la idea d’unificar i simplificar. El pla, treballat des de principis d’any, reduirà de sis a tres els àmbits per als vianants, tots sota una mateixa normativa, per posar fi a un entramat que, segons reconeix el mateix consistori, havia generat confusió entre veïns, comerciants i usuaris d’on i quan de podria entrar amb el cotxe.
Fins ara, les sancions oscil·laven entre 80 i 200 euros en funció de la zona, però el nou decret unifica les multes en l’import màxim (200 euros), loque endureix el règim sancionador i augmenta la pressió sobre els conductors "El missatge és clar: no estem creant una nova regulació, sinó ordenant i unificant la que ja existia", va defensar el primer tinent d’alcalde i regidor de mobilitat, Xavier Cardona. L’objectiu és tenir una norma "més comprensible, justa i fàcil de gestionar", que reforci la prioritat del vianant i millori la seguretat i la convivència al centre.
Creix l’espai per als vianants
L’eix principal de la reforma és la creació de l’Àrea Centre, que agruparà els àmbits actuals del Passeig, Vapor Gran, Vapor Ventalló i el sector 2 de la Seu d’Ègara, i incorporarà sis nous trams de carrer. Amb aquesta ampliació, l’espai destinat als vianants creixerà aproximadament un 5%. En paral·lel, l’Antic Poble de Sant Pere passarà a denominar-se oficialment Seu d’Ègara, mentre que la Plaça Vella mantindrà la configuració actual.
Un dels canvis més visibles serà el nou sistema de control d’accessos. El dispositiu combinarà 11 càmeres, la presència d’agents i elements físics com pilones, i preveu la creació d’una autorització puntual per a no residents que permetrà fins a 52 accessos anuals, l’equivalent a un per setmana.
