Alimentació saludable

Consum limitarà els ultraprocessats en tots els centres públics, inclòs biblioteques, universitats o centres esportius

El Govern treu a consulta pública el reial decret que fomentarà l’alimentació saludable en hospitals, residències de gent gran i altres instal·lacions públiques, segons ha anunciat Bustinduy

Consum prohibirà els aliments ultraprocessats als menús infantils als hospitals

Els ultraprocessats es disparen a Espanya

Els ultraprocessats es disparen a Espanya / Agencias

Patricia Martín

Madrid

El consum d’aliments ultraprocessats s’ha triplicat a Espanya en les tres últimes dècades, i ha desplaçat els aliments frescos o mínimament processats, cosa que ha deteriorat la qualitat de la dieta i augmenta el risc d’obesitat i sobrepès, així com de determinades malalties, com diabetis, malalties cardiovasculars, depressió o afeccions gastrointestinals, segons han advertit recentment tres articles científics publicats a ‘The Lancet’. Per frenar-ne el consum, el ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciat aquest dijous que el reial decret destinat a fomentar una alimentació saludable en hospitals i residències de gent gran limitarà també l’oferta d’ ultraprocessats en altres centres públics com museus, biblioteques, universitats, espais esportius o les cafeteries dels centres públics de treball.

Els criteris de qualitat nutricional i sostenibilitat s’aplicaran també als centres, siguin públics o privats, que atenguin persones dependents o amb necessitats especials com centres sanitaris, sociosanitaris, residències i centres de gent gran, centres d’atenció a dones víctimes de violència de gènere o centres de tutela de persones menors. El reial decret, que surt aquest dijous a consulta pública, en concret limitarà com a màxim dues racions setmanals d’ultraprocessats els menús que se serveixen en aquells centres en règim residencial o pensió completa. En el cas dels esmorzars i berenars, el límit serà de màxim un a la setmana.

I, tal com va explicar el ministre recentment, es prohibirà per complet oferir ultraprocessats als menús que s’ofereixen a nens i adolescents a tots els centres esmentats. Així, s’impedirà que formin part en el dinar que ofereix als nens i adolescents ingressats en hospitals, així com a la cafeteria i menjadors oberts al públic en centres sanitaris, residencials i la resta d’instal·lacions públiques esmentades. A més, el reial decret estableix que s’atenguin les necessitats individuals de les persones usuàries en aquests espais, per motius de salut, ètics o religiosos.

La mesura, a més, garantirà que almenys un 80% dels productes de les màquines expenedores en aquests espais siguin saludables, i regularà a més, que no se situïn a les files centrals o amb més visibilitat. La norma indica, així mateix, l’accés a l’aigua mitjançant la implantació de fonts a les instal·lacions, adequadament senyalitzades, que ofereixin aigua potable de manera gratuïta.

