Deu dies per aconseguir cita al metge i 110 per a una colonoscòpia
N. S.
Només un 22% de les persones que han anat al metge de família durant l’últim any han sigut ateses el mateix dia o l’endemà d’haver demanat cita. La resta han hagut d’esperar-se més temps a causa de la falta de disponibilitat en dates anteriors. El temps mitjà d’espera ha sigut de 9,78 dies. És un dels principals resultats de la tercera onada del Baròmetre Sanitari 2025, els resultats del qual van publicar ahir el Ministeri de Sanitat i el Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS).
El document ofereix una radiografia actualitzada de l’opinió ciutadana sobre el funcionament del sistema sanitari públic. Si es parla d’esperes, entre els que van experimentar dificultats per accedir a consulta –el 23,7% de la població enquestada–, el 53,3% van acabar recorrent a un servei d’urgències i el 29,3% van dir que, quan va arribar la data assignada, ja no necessitaven la visita.
Porta d’entrada
Malgrat les esperes, l’atenció primària continua sent el principal nivell d’accés al sistema sanitari públic i un dels més ben valorats pels que l’utilitzen. El 82,3% de la població ha acudit almenys una vegada a un metge d’atenció primària del sistema públic l’últim any.
La valoració positiva de l’atenció rebuda arriba al 80,1%, percentatge que representa una millora significativa respecte al 78,5% registrat en la segona onada. El personal d’infermeria obté una puntuació mitjana de 8,04 sobre 10, i el personal mèdic, de 7,76, i es mantenen així com els aspectes més ben valorats del servei. El 16,8% de les consultes es van fer per via telefònica.
Durant l’últim any, el 50% de la població va declarar haver anat a un servei d’urgències. D’aquest percentatge, el 42,9% va fa servir dispositius d’urgència a l’atenció primària, un 50,8% va anar a serveis d’urgència hospitalaris i el 6% va fer ús dels serveis del 061 o 112.
