Els veïns del barri del Remei volen més seguretat i neteja
Els residents al costat de l’antic institut B9 lamenten el desemparament dels desallotjats, però denuncien l’abandonament i el mal estat de la zona.
Manuel Arenas
L’estat d’ànim dels veïns de l’entorn del B9 l’explicitaven a principis del 2024 des de l’Associació de Veïns del barri del Remei. "Estem molt preocupats i espantats. Ens fa por passar per allà perquè ens hem trobat gent drogada pel carrer. El paisatge és tercermundista", no dubtaven a explicar a EL PERIÓDICO Silvia Jordán i Ángel García, la presidenta i l’aleshores vocal de l’entitat veïnal.
Una vegada executada ahir la desocupació de l’immoble, la preocupació dels veïns persisteix: "Demanàvem el desallotjament des de fa dos anys i mig. Però, ara que s’ha produït, el problema segueix: estem molt cansats, ens tenen abandonats", denuncia Silvia Jordán, presidenta de l’associació veïnal del Remei. Jordán lamenta el desemparament dels centenars de migrants desallotjats, però demana "més seguretat, més neteja i una comissaria de policia" al barri. "La gent que es queixa del desallotjament després se’n va a menjar a casa seva amb el sou a la butxaca, i nosaltres ens quedem en un barri marginal que ningú sap ubicar al mapa", rubrica Jordán, que es mostra dolguda perquè "ningú, ni partits ni entitats, han vingut a ajudar-nos al barri".
"Un alleujament"
A la seva veu se suma la d’Ángel García, expresident i exvocal de l’associació veïnal del Remei que segueix en un grup de WhatsApp amb ciutadans del barri malgrat que, adverteix, ell no viu al Remei. "Com a barri, el desallotjament és un alleujament. Com a persones humanes, ens sap greu per ells", comenta García. L’exresponsable veïnal assumeix que el carrer Guifré, on dona el B9, era "una zona perillosa que generava una sensació d’inseguretat als veïns". "Quan sortien a passejar, els veïns eren testimonis de baralles a peu de carrer", admet.
Altres veïns consultats a peu de carrer fan matisacions. Oscar Pena, treballador de l’empresa BigMat, de construcció, pròxima a l’immoble desallotjat, comparteix les seves reticències entorn del desallotjament: "Entenc que no puguin estar en aquest institut perquè no és d’ells, però ¿on aniran ara? ¿Es quedaran al carrer? Si els fan fora per deixar-los al carrer, serà pitjor", clama. Pena assegura que havia tractat algunes de les persones desallotjades: "A mi em coneixien perquè venien a la meva empresa a demanar feina. Uns 200 deuen haver vingut durant tot aquest temps, o a demanar feina o a comprar pladur per posar a les habitacions que havien muntat".
Els que viuen al barri del Remei insisteixen en el contrast de visions que hi ha entre els veïns i els que viuen en altres barris de Badalona o de fora, per molt que hi treballin. En aquest sentit es pronuncia una veïna de 57 anys que demana anonimat: "L’Ajuntament ha fet la seva feina. Hi ha gent que diu ‘pobrets’, però jo els diria: ‘Veniu a viure al Remei o Sant Roc’". Aquesta ciutadana expressa la seva incertesa per no saber què passarà els pròxims dies. Silvia Jordán, presidenta de l’associació veïnal, demana reforçar la seguretat: "Estem veient gent obrint persianes i forçant candaus perquè no tenen on anar. Els veïns estem tots atrinxerats a les nostres cases". Jordán recorda "haver avisat les autoritats quan només hi havia 30 persones dins del B9". Ara, assegura, els veïns únicament busquen tranquil·litat.
