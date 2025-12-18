El Govern reforçarà la prevenció davant desastres naturals
El Govern presenta una "proposta ampliada" del Pacte d’Estat davant l’Emergència Climàtica amb 15 eixos i 80 mesures per fer front a 140 riscos.
Valentina Raffio
El president del Govern central, Pedro Sánchez, va presentar ahir una "proposta ampliada i reforçada" del primer gran Pacte d’Estat davant l’Emergència Climàtica a Espanya. La iniciativa, feta pública juntament amb la vicepresidenta Sara Aagesen i els ministres Luis Planas i Fernando Grande-Marlaska, inclou 15 línies d’actuació i 80 mesures concretes per fer front als 140 riscos climàtics a què s’enfronta actualment Espanya. S’hi inclou un reforç de les polítiques de prevenció d’incendis, de resposta i alerta davant emergències naturals com les pluges torrencials i de resiliència hídrica davant sequeres. També s’hi ha introduït, per primera vegada, una línia de treball específica sobre desinformació climàtica per lluitar davant els discursos negacionistes.
Segons va explicar Sánchez, la nova proposta està basada en el coneixement científic i desplega "80 mesures concretes" per fer front a diferents riscos climàtics. Més enllà del text del pacte, el Govern va avançar que finançarà els plans davant inundacions en municipis petits de menys de 5.000 habitants, així com el desplegament de 20 milions d’euros per reforçar els protocols davant incendis en aquestes localitats. També va anunciar que impulsarà la primera Xarxa Estatal de Refugis Climàtics, que a partir de l’estiu que ve posarà a disposició dels ciutadans els edificis de l’Administració General de l’Estat a tot el territori, alhora que "es facilitarà finançament per crear refugis als barris més vulnerables".
"Entenc que hi pugui haver discrepància en alguna de les mesures concretes, però no en l’objectiu final del pla que és protegir Espanya davant els riscos climàtics", va explicar el president al Cercle de Belles Arts. "Protegir el clima no és un caprici ideològic", va defensar Sánchez durant la seva intervenció, en què també va recordar que "Espanya, per la seva ubicació geogràfica, està en la primera línia de l’amenaça climàtica" i que, per tant, "apostar per la sostenibilitat és l’única eina que hi ha per preservar la seguretat col·lectiva i la prosperitat". En el seu discurs, el president va indicar que "cada euro invertit en adaptació climàtica" suposa estalviar en danys climàtics, resposta a emergències i polítiques de reconstrucció. "El que és car no és actuar, sinó no fer-ho", va afirmar.
Mesures climàtiques
Sara Aagesen, vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, va explicar que entre les principals novetats de la nova proposta hi ha la incorporació d’un eix específic per "reforçar el coneixement científic sobre canvi climàtic", així com crear un panel específic d’experts sobre riscos climàtics a Espanya. També va argumentar que s’incorporarà una línia de treball per enfortir les mesures de prevenció davant les onades de calor cada vegada més extremes i, per exemple, protegir els treballadors i col·lectius més vulnerables davant l’impacte de les altes temperatures. Altres objectius són la resiliència hídrica, la millora de la planificació del territori i evitar riscos en zones inundables.
Luis Planas, ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, va explicar que el pla preveu un reforç de les assegurances agràries per ajudar el sector primari a fer front a les pèrdues i els danys derivats d’episodis climàtics extrems.
