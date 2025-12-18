Les Canàries es consoliden com el gran ‘hub’ atlàntic
Les Canàries es projecten com a pont entre Europa, l’Àfrica i Amèrica, una posició estratègica per a les empreses que volen créixer fora del mercat comunitari sense renunciar a les garanties reguladores europees
Les Canàries han conclòs amb èxit la seva gira d’esdeveniments empresarials impulsada pel Govern de Canàries, a través de la seva Agència de Promoció Econòmica (Proexca), amb l’objectiu de posicionar l’arxipèlag com a plataforma de negocis i hub atlàntic de referència per a l’expansió d’empreses nacionals. Aquest missatge estratègic es fonamenta en un ecosistema diferencial que combina talent, qualitat de vida, connectivitat i un règim fiscal exclusiu.
Les tres trobades, celebrades sota la marca ‘Canàries, la teva millor versió’, van tenir lloc a Sevilla, Saragossa i Madrid, reunint empreses i inversors per posar en valor els avantatges competitius de les illes com a plataforma de creixement. La iniciativa reforça el compromís del Govern de Canàries per internacionalitzar la seva economia i donar suport a companyies que busquen expandir-se aprofitant les condicions úniques de l’arxipèlag.
Els esdeveniments van comptar amb ponents de primer nivell procedents de sectors clau com el tecnològic, la innovació, l’aeroespacial, l’animació, els videojocs i l’audiovisual. A Sevilla, la taula rodona va reunir Beltrán Pérez García (CTA), Francisco José Fernández Olmedo (Ayesa), Antidio Viguria Jiménez (CATEC) i María Dolores Rodríguez Mejías (AECONOMIA XXI). A Saragossa hi van participar Alejandro F. Ibrahim Perea (Clúster Aeroespacial d’Aragó), Pedro Lozano Alcolea (Clúster TIC d’Aragó/Imascono), María Dolores Rodríguez Mejías (AECONOMIA XXI), Antonio Iglesias (ARADEV/Kraken Empire) i Santiago Navarro (CLADA/TIN 50). Per la seva banda, a Madrid hi van intervenir Xosé Zapata (Clúster d’Animació de Madrid), Carlo D’Ursi (Associació Madrilenya Audiovisual), María Dolores Rodríguez Mejías (AECONOMIA XXI) i Beatriz Arias (DigitalES).
A més, les jornades van incloure diàlegs individuals moderats per Martí Saballs (Prensa Ibérica) i presentats per Susana Criado, amb la participació d’Antonio Ramírez (INESPASA/AERO Sevilla), Leandro Gayango (Tier1), Esther Borao (Instituto Tecnológico de Aragón), Juan José Cornejo (Startical), Carlos Fernández de la Peña (Telespazio Ibérica) i Jorge Barrero (Fundación COTEC).
Les oportunitats d’expansió també es van reflectir en casos d’èxit de companyies ja instal·lades a les Canàries, les experiències de les quals van ser compartides per Javier Alejo (Ghenova), Fran Barea (The Game Kitchen), Beatriz Calvo Pérez (NUNSYS GROUP), Alejandro Aliaga (IASOL), Jesús Pérez Narezo (Lãberit) i Rubén Criado (ARQUIMEA).
Pel que fa a l’impacte, el roadshow va generar més de 1.741 empreses estratègiques impactades i va comptar amb l’assistència de prop de 250 companyies. Sumant-hi les edicions anteriors, aquest treball s’ha traduït en dues missions inverses multisectorials que van portar 25 empreses a les illes, interessades en una possible implantació.
L’objectiu central de la gira ha estat impulsar la inversió nacional cap a sectors clau per a la diversificació econòmica, amb un creixement especialment destacat en diverses àrees. En el sector audiovisual, el 2024 va tancar amb un rècord de 154 rodatges i 218 milions d’euros d’inversió, generant més de 14.600 llocs de treball directes. La indústria del videojoc ha duplicat la seva presència en els darrers quatre anys, situant les Canàries com la quarta comunitat espanyola en suport al sector. En el sector TIC, l’arxipèlag va tancar el 2024 amb 3.074 empreses actives (un 6% de creixement interanual) i més de 950 milions d’euros en Valor Afegit Brut. Pel que fa a l’aeroespacial, el Govern de Canàries l’ha declarat àrea estratègica i impulsa l’Estratègia Aeroespacial Canària, amb una estimació de generació de més de 1.500 milions d’euros en els pròxims anys i potencial per crear més de 1.500 llocs de treball qualificats, consolidant l’arxipèlag com a referent internacional.
El relat sectorial que acompanya la gira es completa amb indicadors que reforcen el seu posicionament: el 2024, l’audiovisual va registrar 154 rodatges i 218 milions d’inversió; l’economia blava va assolir el 7,18% del PIB; l’ecosistema TIC va tancar l’any amb 3.074 empreses actives; i els semiconductors ja sostenen ocupació qualificada. La conclusió editorial és clara: les Canàries es projecten com a pont entre Europa, l’Àfrica i Amèrica, i busquen ser —més que una destinació— una decisió estratègica per a empreses que volen optimitzar la fiscalitat i guanyar projecció internacional amb garanties reguladores europees.
