La policia desallotja 200 migrants de l’antic institut B9 de Badalona
L’assentament urbà més gran fins ara de Catalunya havia arribat a acollir durant l’últim any 400 persones. Albiol afirma que l’acció mostra que el seu govern "és al costat dels veïns". L’oposició parla de "drama humanitari".
Gerardo Santos
Un ampli dispositiu policial va desallotjar definitivament ahir l’antic institut B9 de Badalona, ocupat des de fa dos anys per centenars de migrants. Per ordre judicial i a instàncies de l’Ajuntament de Badalona, liderat per l’alcalde Xavier García Albiol, ahir a les 7.00 h almenys una vintena de furgons dels Mossos d’Esquadra es desplegaven a les proximitats de l’immoble, al barri badaloní del Remei. L’operatiu es va saldar amb 181 persones identificades (54 d’elles, per la Policia Nacional); 18 detinguts per qüestions d’estrangeria, i un altre més que tenia una ordre de captura pendent, van informar els cossos policials. Entre fonts coneixedores del cas consultades per EL PERIÓDICO hi ha consens que fins ara es tractava de l’assentament urbà més gran de Catalunya, amb moments durant aquest últim any en què ha arribat a acollir més de 400 migrants. No obstant, en el moment del desallotjament quedaven encara dins la meitat, al voltant d’uns 200.
Ja des de la matinada, un degoteig de persones que ocupaven el B9 havien anat deixant l’immoble davant l’imminent desallotjament. Passades les 6.00 h, encara n’hi havia alguns que trastejaven amb neveres velles per desarmar-les i aprofitar-ne la ferralla. A les 7.00 h del matí, un ampli dispositiu d’almenys una vintena de furgons dels Mossos d’Esquadra va començar a desplegar-se per la zona. No va ser fins passades les 8.00 h quan alguns agents van entrar al pati de l’institut. "Si voleu sortir, podeu sortir –avisava un agent–. Si no sortiu ara us traurem després nosaltres". Alguns ocupants van recollir l’oferta de la policia i van abandonar el recinte, la majoria amb grans carretons de ferralla. A les 8.47 h, la policia es va desplegar a l’interior i va desallotjar a els ocupes i activistes que formaven una línia de resistència avançada. Després d’una primera càrrega, els manifestants van anar sent desplaçats mentre es produïa el llançament d’alguns objectes a la línia policial.
Sense alternativa
Albiol va comparèixer ahir davant els mitjans de comunicació cap a les 11.45 h. Ho va fer davant un faristol en què es llegia "L’ocupació és delicte". "Vaig dir que faríem fora aquesta gent i ho hem fet", va declarar. "Demostrem que som al costat dels veïns". Quan se li va preguntar a Albiol sobre si els desallotjats tindran alternativa habitacional, va respondre que "li correspondria a Pedro Sánchez donar-los sostre".
Albiol va assenyalar que en els últims dies unes 150 persones havien abandonat el recinte. En les últimes setmanes, va seguir l’alcalde, es va oferir un hostalatge temporal a "unes 16 o 17 persones" i durant ahir mateix 50 més van demanar assistència a Serveis Socials. L’alcalde va declarar que se’ls farà un seguiment: "Això sí, no passaran per davant dels veïns de Badalona que fa temps que esperen una vivenda". De fet, Albiol va assegurar que l’Ajuntament de Badalona "no gastarà un euro a donar vivenda a qui fa la vida impossible als veïns".
També es va pronunciar al Parlament el president de la Generalitat, Salvador Illa. "En matèria de compliment de les lleis, les hem de complir totes, també quan una jutge ordena un desnonament instat per l’Ajuntament de Badalona. El Govern està acompanyant per fer les coses bé i ha ajudant a atendre tothom", va declarar el president. En aquesta mateixa línia, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, va declarar que en les últimes setmanes el departament ha derivat "cap a uns recursos adequats" 59 persones que ocupaven l’antic institut. Per a la resta dels que ocupaven l’espai no hi ha alternativa habitacional, cosa que les entitats socials i l’oposició municipal de Badalona consideren que no soluciona el problema, sinó que resulta "un drama humanitari".
L’ocupació de l’antic institut va començar l’estiu del 2023. Va començar sent un assentament d’unes quantes desenes de persones, però en dos anys la xifra es va doblar. Alguns d’ells ja habitaven a la nau industrial del Gorg, que es va incendiar el 2020, i va deixar sis víctimes mortals, i en aquests anys han anat encadenant tantes ocupacions com desocupacions en naus industrials de la ciutat, com les dels carrers Progrés, Alfons XII o Antoni Bori. L’alcalde Albiol ha declarat insistentment que vol els ocupes del B9 "fora de Badalona".
Dins de l’antic B9, de propietat municipal, les condicions són insalubres. La interlocutòria de la jutge que permetia la desocupació assenyala que el recinte s’havia convertit en un "autèntic poblat de misèria".
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquestes són les 250 empreses que més facturen del Bages
- ICL suspèn el projecte previst a Sallent per fabricar material per a bateries elèctriques
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Detenen un home a Igualada per estafar 10.000 euros a una constructora fent-se passar per un dels seus arquitectes
- Robaven motos a l'àrea de Barcelona i les venien a peces des de Manresa