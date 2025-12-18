Laboratori IRTA-CReSA
Registre policial al laboratori IRTA-CReSA de Cerdanyola, investigat per l’origen de la pesta porcina
Pesta porcina africana, en directe | Última hora: investigació de l’origen del brot i adopció de mesures de seguretat
María Jesús Ibáñez
Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil estan registrant aquest dijous al matí les dependències del laboratori IRTA-CReSA, ubicat a Bellaterra (Vallès Occidental), en el marc de la investigació de l’origen del brot de pesta porcina africana (PPA).
Aquesta actuació va ser ordenada pel jutjat d’instrucció número 2 de Cerdanyola del Vallès en el marc de les diligències prèvies declarades secretes, segons informen els dos cossos policials.
Mossos i Guàrdia Civil informen que l’entrada i registre a les instal·lacions s’està duent a terme «seguint els protocols i mesures de seguretat que requereixen aquest tipus de centres d’investigació».
Centre de referència
L’IRTA-CReSA (Centre de Recerca en Sanitat Animal) és el principal centre d’investigació català especialitzat en l’estudi de la pesta porcina, que està sent auditat per esbrinar si el brot detectat a Catalunya es va poder produir per una fuga accidental d’un laboratori.
El centre està ampliant les seves instal·lacions per reforçar la seguretat dels seus equips i poder treballar amb patògens de més perillositat i ja ha començat les obres d’un nou edifici adjacent a l’actual per connectar-los quan acabin els treballs el 2028.
