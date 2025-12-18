Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Laboratori IRTA-CReSA

Registre policial al laboratori IRTA-CReSA de Cerdanyola, investigat per l’origen de la pesta porcina

Pesta porcina africana, en directe | Última hora: investigació de l’origen del brot i adopció de mesures de seguretat

Vista general del Centre d’Investigació en Sanitat Animal (IRTA-CReSA) a Bellaterra, Barcelona, nord-est d’Espanya, el 04 de desembre del 2025 (publicada el 06 de desembre del 2026). El Centre d’Investigació en Sanitat Animal (IRTA-CReSA) és un dels cinc laboratoris que estan sent investigats per les autoritats catalanes per aclarir l’origen del brot de pesta porcina, ja que tenen mostres de pesta porcina i es col·loquen en un rang de 20 km al voltant del punt de brot. EFE / Alejandro Garcia

Vista general del Centre d'Investigació en Sanitat Animal (IRTA-CReSA) a Bellaterra, Barcelona, nord-est d'Espanya, el 04 de desembre del 2025 (publicada el 06 de desembre del 2026). El Centre d'Investigació en Sanitat Animal (IRTA-CReSA) és un dels cinc laboratoris que estan sent investigats per les autoritats catalanes per aclarir l'origen del brot de pesta porcina, ja que tenen mostres de pesta porcina i es col·loquen en un rang de 20 km al voltant del punt de brot. EFE / Alejandro Garcia / ÀLEX RECOLONS / ACN

María Jesús Ibáñez

Barcelona

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil estan registrant aquest dijous al matí les dependències del laboratori IRTA-CReSA, ubicat a Bellaterra (Vallès Occidental), en el marc de la investigació de l’origen del brot de pesta porcina africana (PPA).

Aquesta actuació va ser ordenada pel jutjat d’instrucció número 2 de Cerdanyola del Vallès en el marc de les diligències prèvies declarades secretes, segons informen els dos cossos policials.

Mossos i Guàrdia Civil informen que l’entrada i registre a les instal·lacions s’està duent a terme «seguint els protocols i mesures de seguretat que requereixen aquest tipus de centres d’investigació».

Centre de referència

L’IRTA-CReSA (Centre de Recerca en Sanitat Animal) és el principal centre d’investigació català especialitzat en l’estudi de la pesta porcina, que està sent auditat per esbrinar si el brot detectat a Catalunya es va poder produir per una fuga accidental d’un laboratori.

El centre està ampliant les seves instal·lacions per reforçar la seguretat dels seus equips i poder treballar amb patògens de més perillositat i ja ha començat les obres d’un nou edifici adjacent a l’actual per connectar-los quan acabin els treballs el 2028.

