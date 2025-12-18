Salut torna a introduir la cita prèvia en la vacunació de la grip
Nieves Salinas
El Departament de Salut ha tornat a introduir la cita prèvia per vacunar-se de la grip. La conselleria va tornar a introduir aquest requisit fa 10 dies, el 5 de desembre, amb la grip en plena escalada de casos, després que l’1 de desembre obrís la vacunació a totes les persones que volguessin immunitzar-se, no només als grups de risc. La informació no havia transcendit i els usuaris s’han trobat que no podien vacunar-se sense abans haver demanat hora. De moment, fonts de la conselleria afirmen que no preveuen cap canvi en la planificació.
De fet, fins al 5 de desembre, els centres d’atenció primària oferien horari de vacunació sense cita prèvia per a les persones que no haguessin pogut sol·licitar hora amb l’objectiu de facilitar la vacunació i fer-la més accessible. En un comunicat, Salut explicava llavors que la vacunació sense cita s’acabaria el 5 de desembre. En aquell moment, quan la campanya també es va obrir a la resta de la població, la incidència es trobava en 81 casos per 100.000 habitants, un nivell baix, però amb previsió de superar el nivell moderat en dues setmanes.
La pitjor epidèmia
Per tant, des de principis de desembre, i en la pitjor epidèmia de grip a Catalunya en 15 anys, tothom que ara es vulgui vacunar ja no pot anar al CAP i demanar que el punxin allà mateix, sinó que ha d’accedir a l’aplicació La Meva Salut o trucar a l’ambulatori perquè li donin hora. De fet, són molts els pacients que aquests dies volen vacunar-se i s’han trobat que, novament, han de demanar cita.
EL PERIÓDICO ha preguntat al Departament de Salut si, amb l’escalada de casos a la comunitat actualment, s’ha previst canviar el protocol i tornar a obrir la vacunació a tothom. La resposta és que s’"informarà si hi ha novetats".
