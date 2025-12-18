Sánchez veu un "error" retardar el final dels motors de combustió
El PP celebra la mesura de la UE per introduir "més pragmatisme per compatibilitzar la descarbonització amb la competitivitat".
Iván Gil
Un dia després que la Comissió Europea (CE) decidís posposar el final dels vehicles de combustió el 2035, el president del Govern, Pedro Sánchez, va mostrar ahir la seva repulsa. Aprofitant una intervenció durant la presentació del Pacte d’Estat davant l’Emergència Climàtica, el cap de l’Executiu va lamentar que "el que ahir es va aprovar a la CE és un error històric d’Europa". "La competitivitat, com aquí s’ha dit, es garanteix per la sostenibilitat i no per debilitar els nostres compromisos climàtics i la nostra aposta per la sostenibilitat", va argumentar. La setmana passada, el cap de l’Executiu ja va enviar una carta a la Comissió en què li demanava que no cedís en el seu afany de prohibir la venda de vehicles de combustió a partir del 2035. L’aposta que va tornar a defensar, en contra del criteri de la UE, "significa, per tant, reduir danys futurs, evitar pèrdues milionàries, salvar vides i protegir la nostra rica biodiversitat, que és única al món".
El Partit Popular, al seu torn, va valorar positivament les decisions de la CE en la seva política de l’automòbil –dient que hi ha tingut especial protagonisme el PPE i la delegació espanyola–, que introdueix "més pragmatisme i neutralitat tecnològica per compatibilitzar la descarbonització amb la competitivitat, l’ocupació industrial i la realitat del mercat".
Més flexibilitat
El vicesecretari d’Economia i Desenvolupament Sostenible, Alberto Nadal, va destacar que Europa ha entès el que defensa el PP: "Descarbonització, sí, però amb realisme". "Els objectius climàtics s’han de compassar amb el ritme de la tecnologia, l’economia i la societat, no imposar-se per decret a costa de l’ocupació industrial i de la butxaca de les famílies. Neutralitat tecnològica i competitivitat, aquesta és la via", va remarcar.
La proposta de la CE rebaixa l’objectiu de reducció d’emissions a partir del 2035 a un 90% per als cotxes, que hauran de compensar el 10% mitjançant l’ús d’acer amb baixes emissions de carboni fabricat a la UE, o mitjançant electrocombustibles i biocombustibles.
La Comissió donarà, així mateix, més flexibilitat als fabricants de cara a aconseguir arribar als objectius de reducció d’emissions intermèdies i ampliarà el tipus d’energies que considera neutrals. L’Executiu defensa que això permetrà que els híbrids endollables, els extensors d’autonomia, els híbrids suaus i els vehicles amb motor de combustió interna "continuïn tenint un paper important després del 2035, a banda dels vehicles que siguin totalment elèctrics i d’hidrogen".
