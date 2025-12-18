Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Transició finançarà els municipis en els seus plans contra inundacions

V. R.

Madrid

El president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar ahir diverses mesures que posarà en marxa per millorar la resiliència climàtica d’Espanya davant els extrems climàtics. D’una banda, Sánchez va anunciar que el Ministeri per a la Transició Ecològica finançarà els plans davant inundacions de tots els municipis de menys de 5.000 habitants i que, paral·lelament, invertirà fins a 20 milions en mesures de prevenció davant incendis en aquestes localitats, que, en total, podrien suposar fins a 6.800 ajuntaments. De l’altra, també va anunciar la creació de la primera Xarxa Estatal de Refugis Climàtics perquè els ciutadans de tots els territoris espanyols es puguin refugiar de les cada vegada més altes temperatures de l’estiu.

Aquestes mesures, que van ser anunciades ahir durant la presentació de la nova proposta de Pacte d’Estat davant l’Emergència Climàtica, es posaran en marxa oficialment els pròxims mesos. El Govern assenyala que continuarà treballant de cara a l’aprovació del primer gran full de ruta de "solucions pràctiques" sobre com fer front als 140 riscos climàtics a què s’enfronta Espanya.

