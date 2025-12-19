Concurs
55 candidats estrella de tot el món opten a dissenyar el Liceu Mar
Leticia Blanco
Si quedava algun dubte que el futur Liceu Mar que canviarà el front marítim de Barcelona és un dels projectes que més interès ha despertat en la comunitat d’arquitectes, la llista dels despatxos que han decidit competir per guanyar el concurs, revelada ahir al matí, ho corrobora. L’altíssim nivell dels despatxos que es presenten, entre els quals hi ha un grapat de premis Pritzker (l’equivalent al Nobel d’arquitectura) i oficines de gairebé tot el món, confirma que es tractarà d’una obra d’aquestes que estan cridades a ser sinònim de prestigi global, una icona al nivell de les famoses òperes de Sydney i Oslo, totes dues construïdes també a la vora del mar.
Entre la llista de les 55 candidatures figuren arquitectes estrella com David Chipperfield, Herzog & De Meuron, Dominique Perrault, Jean Nouvel, Toyo Ito, Mecanoo (liderat per Francine Houben), Bofill Taller d’Arquitectura o el despatx fundat per la difunta Zaha Hadid. Entre els aspirants a dissenyar el nou espai escènic impulsat pel Port de Barcelona i el Gran Teatre del Liceu hi ha moltes UTE (unió temporal d’empresa) entre despatxos estrangers i locals.
De Beth Galí a Carme Pinós
El millor de l’arquitectura nacional també aspira a liderar el projecte: des de Beth Galí a Carme Pinós, passant per Enric Ruiz Geli, Garcés de Seta Bonet, Benedetta Tagliabue, BAAS (Jordi Badia) o Cruz i Ortiz, artífexs del Rijksmuseum i La Cartuja de Sevilla, entre altres. Hi ha despatxos del Japó, Bèlgica, els EUA, els Països Baixos, França, Àustria, el Regne Unit, Portugal, Itàlia i Alemanya.
El Liceu Mar transformarà 32.000 metres quadrats del Port Vell i costarà 50 milions d’euros. Es calcula que les obres, que soterraran la circulació de vehicles a l’àrea, no podran començar abans de quatre anys i estaran acabades sobre el 2032 si es compleixen els terminis.
- Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
- El pessebre d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: 'Hi estic més d’un mes per muntar-lo
- ICL suspèn el projecte previst a Sallent per fabricar material per a bateries elèctriques
- Detenen un home a Igualada per estafar 10.000 euros a una constructora fent-se passar per un dels seus arquitectes
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Fins a cinc quilòmetres per llençar les escombraries: el nou model indigna els veïns de la Nou de Berguedà
- Una veïna d'Igualada mor en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni
- S'inaugura aquest dijous als Dolors de Manresa el complex d’oci per a infants i famílies Happylandia Park