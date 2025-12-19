Trastorn paralitzant
L’ansietat és ja el problema de salut mental més freqüent a Espanya
Olga Pereda
El problema de salut mental més freqüent a Espanya és el trastorn per ansietat. Afecta el 6,7% de la població, segons les últimes estadístiques d’atenció primària recollides pel Ministeri de Sanitat. En realitat, la xifra és molt superior perquè el percentatge només representa les persones oficialment diagnosticades. Les dades dels centres de salut revelen que les dones el pateixen gairebé el doble que els homes (8,8% davant 4,5%) i que la seva freqüència és relativament estable entre els 35 i els 84 anys. L’ansietat és, actualment, un dels motius més freqüents de consulta a les clíniques de psicologia. ¿Què és l’ansietat? ¿Tenir-la és el mateix que patir-la? ¿És perillosa? ¿És el mateix que l’estrès? ¿Som davant d’una malaltia mental? ¿Té tractament?
«Tenim un trastorn d’ansietat quan limita la nostra vida. El problema no és tenir ansietat, sinó quan està desajustada i és desproporcionada»
«Pot resultar desagradable pels símptomes, però l’ansietat mai és perillosa. L’ansietat no mata»
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
- El pessebre d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: 'Hi estic més d’un mes per muntar-lo
- Els pinacles perduts durant la dictadura ja llueixen al capdamunt de l'edifici de la Buresa de Manresa
- El Moka de Manresa tancarà a finals d’any després de set dècades d’activitat
- Una veïna d'Igualada mor en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni
- S'inaugura aquest dijous als Dolors de Manresa el complex d’oci per a infants i famílies Happylandia Park
- Descobreixen a Artés una vil·la romana que podria ser la més important del Bages: 'Té un alt potencial