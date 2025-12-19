Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Trastorn paralitzant

L’ansietat és ja el problema de salut mental més freqüent a Espanya

La ansiedad es el problema de salud mental más frecuente en España.

La ansiedad es el problema de salud mental más frecuente en España. / David Castro

Olga Pereda

Madrid

El problema de salut mental més freqüent a Espanya és el trastorn per ansietat. Afecta el 6,7% de la població, segons les últimes estadístiques d’atenció primària recollides pel Ministeri de Sanitat. En realitat, la xifra és molt superior perquè el percentatge només representa les persones oficialment diagnosticades. Les dades dels centres de salut revelen que les dones el pateixen gairebé el doble que els homes (8,8% davant 4,5%) i que la seva freqüència és relativament estable entre els 35 i els 84 anys. L’ansietat és, actualment, un dels motius més freqüents de consulta a les clíniques de psicologia. ¿Què és l’ansietat? ¿Tenir-la és el mateix que patir-la? ¿És perillosa? ¿És el mateix que l’estrès? ¿Som davant d’una malaltia mental? ¿Té tractament?

Víctor Amat, psicòleg: «Vivim en un sistema que està encantat que et rebentis treballant»

«Tenim un trastorn d’ansietat quan limita la nostra vida. El problema no és tenir ansietat, sinó quan està desajustada i és desproporcionada»

— Tais Pérez i Sergio García, psicòlegs sanitaris

Esmorzem ansiolítics i anem a psicoteràpia. ¿Per què estem tan malament?

«Pot resultar desagradable pels símptomes, però l’ansietat mai és perillosa. L’ansietat no mata»

El CE Manresa farà un entrenament a porta oberta el dia 31 de desembre

MAPA | Quants comerços centenaris hi ha a la Catalunya central?

Obama inclou una cançó de Rosalía a la seva llista de favorites del 2025

Segueixen els problemes físics amb els bases al Baxi Manresa: Max Gaspà, també lesionat, no ha viatjat a Burgos

Com rendirà Alcaraz sense Ferrero? «És crucial l’exigència que ara s’imposi a si mateix»

L'alcaldessa de Vilanova del Camí deixa en mans de Mossos la mort de l'anciana a la residència Amavir

La soledat no desitjada per Nadal: «M’agradaria celebrar-ho amb els meus fills, però sembla que no existeixo per a ningú»

Trump anuncia els 'Jocs Patriotes', una competició per a "joves esportistes" que recorda a "Els jocs de la fam"

