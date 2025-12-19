Avís de la Guàrdia Civil per aquest Nadal: hem d'extremar la precaució davant d'aquestes estafes
El Nadal és una de les èpoques favorites dels ciberdelinqüents
Helena Ros
Durant el Nadal, els ciberdelinqüents intensifiquen els seus moviments aprofitant l'augment de les compres en línia. Les promocions, descomptes i ofertes temptadores augmenten en aquestes dates, i aquí apareixen els estafadors per intentar aconseguir les dades personals i bancàries de les víctimes. Aquest tipus de fraus es duen a terme imitant comerços reals.
La ciberdelinqüència continua creixent a Espanya. El 2024 es van registrar 464.801 ciberdelictes, dels quals el 89% correspon a estafes informàtiques, seguit per delictes de falsificació informàtica. Així ho explica un informe publicat pel Ministeri de l'Interior.
L'estafa més comuna del Nadal
"Compte amb els cupons, sorteigs i premis nadalencs que rebis per email, SMS i apps de missatgeria, durant aquestes dates proliferen els missatges fraudulents. No piquis, és una tècnica usada pels ciberdelinqüents per obtenir dades personals i financeres", alerta la Guàrdia Civil al seu compte oficial a X.
La tècnica que utilitzen els estafadors és el 'phishing' "que consisteix en l'enviament d'un correu electrònic per part d'un ciberdelinqüent a un usuari simulant ser una entitat legítima (xarxa social, banc, institució pública, etc.) amb l'objectiu de robar informació privada, realitzar-li un càrrec econòmic o infectar el dispositiu. Per a fer-ho, adjunten arxius infectats o enllaços a pàgines fraudulentes en el correu electrònic", explica l'Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE).
Les tècniques més utilitzades són els cupons amb descomptes impossibles, oferint a la víctima una rebaixa tan temptadora que no pot ser real. També sortejos de productes molt demanats, s'aprofiten que moltes famílies busquen productes similars que ja s'han esgotat per fer-los creure que ho poden aconseguir. I premis que demanen fer clic a un enllaç.
L'objectiu dels estafadors és que les víctimes caiguin a la trama, i per això, repliquen les pàgines web oficials per crear una falsa seguretat.
Recordar
Les empreses no sol·liciten dades confidencials per aquestes vies de missatgeria; tots els sorteigs s'avisen a través dels canals oficials. Per tant, els agents de seguretat recomanen desconfiar de les notificacions rebudes de manera inesperada, especialment si mai no s'ha visitat aquesta pàgina web.
Així han d'actuar les víctimes
La Guàrdia Civil recorda que en la prevenció hi ha la clau i aconsellen:
- Mai fer clic als enllaços ni descarregar els arxius adjunts
- No respondre als missatges
- Eliminar-los sempre de manera immediata per evitar caure en el frau
- Comprovar sempre els sorteigs o promocions a través de les pàgines oficials
Mai proporcionar dades personals ni bancàries a pàgines web o adreces de correu electrònic sospitoses. Reviseu els missatges, ja que les estafes solen contenir errors gramaticals i faltes d'ortografia. En cas de dubte, comunicar-se sempre a través dels canals oficials i contactar amb la Guàrdia Civil perquè investiguin aquest tipus de fraus i alertin la resta de ciutadans.
