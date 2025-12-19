Previsió meteorològica
Catalunya reactiva els seus plans davant inundacions davant les intenses pluges previstes per a aquest divendres i dissabte
Entre aquest divendres a la tarda i la jornada de dissabte hi ha almenys una quinzena de comarques en avís groc i taronja per xàfecs de caràcter torrencial, inclosa la de Barcelona
Desembre es complica a Catalunya: pluges, borrasques i la incògnita de la neu per Nadal
Valentina Raffio
El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix de la tornada de les pluges torrencials. Entre aquest divendres a la tarda i tota la jornada de dissabte hi ha almenys una quinzena de comarques en avís davant uns xàfecs que podrien descarregaramb una intensitat forta i deixar fins a 20 litres per metre quadrat en períodes de tot just 30 minuts. La situació podria ser especialment severa al Barcelonès, Maresme, Vallès i Gironès. Protecció Civil afirma que ja ha reactivat els plans davant inundacions i ha encès la fase de prealerta del pla INUNCAT davant les pluges torrencials previstes per al litoral i prelitoral central per a les pròximes hores.
Els models indiquen que les pluges arrencaran aquest divendres al matí però, en la majoria de casos, aniran avançant amb un caràcter feble. Tot apunta que els xàfecs aniran agafant força a partir de la tarda de divendres, quan s’esperen descàrregues localment fortes al litoral i prelitoral central. Sembla que la situació s’allargarà de cara a dissabte, davant una jornada de pluja generalitzada que afectarà «qualsevol punt del territori», tot i que «amb un caràcter més intens» al litoral i prelitoral central, i que previsiblement deixarà diversos episodis de caràcter torrencial.
L’episodi ha obligat a activar avisos de nivell groc i taronja per intensitat de pluges des del Baix Penedès fins a l’Alt Empordà i la Garrotxa, passant pel Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme i el Vallès. Segons l’última actualització del Meteocat, aquest divendres els avisos més severs es concentren al Maresme, Vallès Oriental, la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, el Pla de l’Estany i l’Alt Empordà. Dissabte, tant al matí com a la tarda, se sumen als avisos de nivell taronja el Barcelonès i el Vallès Occidental davant d’unes pluges torrencials que, tal com va passar dimarts en punts com Barcelona i Badalona, podrien descarregar grans quantitats d’aigua en molt poc temps.
Els pronòstics apunten que les pluges continuaran obrint-se pas també de cara a diumenge i dilluns. Diumenge al matí hi ha activats almenys sis avisos grocs per intensitat de pluges a l’extrem nord-oest de Catalunya. Dilluns es perfila com una jornada de pluja generalitzada a tot el territori i on, a més, s’espera un marcat descens de les temperatures.
