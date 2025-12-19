BADALONA
Desallotjats del B9 es mantenen davant de l’institut
Entitats veïnals es mostren preocupades per si sorgeixen intents d’ocupar altres edificis, mentre els voluntaris avisen d’una situació "caòtica".
Gerardo Santos
Gran part dels expulsats del vell institut B9, a Badalona, continuaven ahir a la nit acampats davant l’edifici buidat i tapiat, on van començar les tasques de demolició, dos dies després del desnonament. Entre mig centenar i un centenar de persones que els Mossos d’Esquadra van desallotjar sota ordre judicial es van despertar a l’esplanada de davant de l’antic equipament abandonat, instal·lats enmig del carrer, entre blocs del barri de Sant Roc.
Des de l’entitat Badalona Acull s’està oferint assistència a les persones que han passat aquestes dues nit en tendes de campanya. "La imatge d’un centenar de persones dormint amb les seves pertinences per terra és deplorable, caòtica, impròpia de l’any 2025", afirma Carles Sagués, portaveu de l’entitat, que a més apunta que aquestes persones no són les úniques que han sigut expulsades del B9 sense alternativa habitacional: "Cal sumar-hi els que no són aquí, que deuen estar escampats per la ciutat, sota d’un pont o a la platja". Tal com ja va fer després del desallotjament, ahir l’entitat va continuar repartint entre els afectats menjar, mantes i tendes de campanya. "La nit ha sigut molt difícil", van explicar.
Mentre els desallotjats es mantenen a les proximitats del vell institut B9, els veïns pròxims a l’immoble desocupat mostren preocupació per la inseguretat als carrers, especialment al barri del Remei. L’associació veïnal del barri va denunciar en un comunicat la "violència, tensió i inseguretat al barri des de fa dos anys".
Els veïns expliquen que el dia de la desocupació "es va produir un nou enfrontament als nostres carrers, amb insults greus dirigits als veïns, així com una pallissa a una altra persona ocupant d’un edifici". Ho va explicar a aquest diari la presidenta de l’associació veïnal del Remei, Silvia Jordán: "Estem veient gent obrint persianes i forçant candaus perquè no té on anar. Els veïns estem tots atrinxerats a les nostres cases".
Anar amb compte
Aquest temor és compartit per veïns dels municipis pròxims a Badalona. Per exemple, aquest diari ha tingut coneixement que una entitat veïnal de Sant Adrià de Besòs adverteix d’"anar amb compte amb les portes" de pisos pròxims al metro d’Artigues per tal d’evitar ocupacions després del desallotjament del B9.
Fonts consultades de la Federació d’Associacions Veïnals de Santa Coloma de Gramenet (Favgram), ciutat també limítrofa amb Badalona, admeten que "el temor entre els veïns és normal", però alhora també es mostren crítiques amb la iniciativa de l’alcalde Xavier García Albiol de desallotjar centenars de migrants sense alternativa habitacional d’emergència. "No és admissible que en plena època de fred tanta gent es vegi abocada a quedar-se al carrer", remarquen les fonts veïnals colomenques.
Uns quants desallotjats a Badalona es van desplaçar a la platja del Litoral, a Sant Adrià de Besòs, i al seu parc adjacent, als voltants de l’antiga central tèrmica de les Tres Xemeneies.
