La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
Molts conductors desconeixen les normes bàsiques a l'hora de circular per les glorietes
Helena Ros
La Guàrdia Civil s'encarrega de garantir la seguretat viària i reduir al màxim la sinistralitat a les carreteres d'Espanya. En aquest cas, posa el focus en una de les infraccions més comunes a les rotondes, abandonar la rotonda des d'un carril interior. Aquesta maniobra que fan milers de conductors cada dia pot acabar en col·lisió.
Aquest gest és vigilat pels agents de trànsit i pot comportar multes elevades, fins i tot pèrdua de punts.
"Entre el 2015 i el 2019 es van registrar 45.000 sinistres amb víctimes en interseccions giratòries amb 317 morts i més de 58.000 ferits de diversa consideració", segons un informe d'Automobilistes Europeus Associats.
La Guàrdia Civil explica com s'ha de circular a les rotondes
Per evitar riscos, la Guàrdia Civil recorda tres regles bàsiques que tots els conductors han de complir perquè la fluïdesa del trànsit sigui la correcta:
- Utilitzar sempre els intermitents per senyalitzar qualsevol canvi de carril o eixida.
- Sortir de la rotonda des del carril dret, per això, el conductor s'ha de col·locar amb antelació al carril correcte.
- Respectar la prioritat del vehicle que ja està circulant per dins la rotonda.
Els conductors que estiguin circulant per l'interior, han de cedir sempre el pas als vehicles que vagin pel carril dret, fins i tot si volen prendre la següent sortida.
"A l'accés a una glorieta cal anticipar-se, observar i respectar la senyalització. I sobretot, entrar en una velocitat adequada", expliquen des de l'Àrea de Formació de Conductors de la DGT.
Aquests són els carrils que han de fer servir segons la sortida que hagin de prendre
En cas que els conductors prenguin la primera sortida, han d'utilitzar el carril de dret. Igual que els que hagin de seguir endavant (segona sortida). Per contra, els conductors que vulguin girar a l'esquerra (tercera sortida) han d'utilitzar sempre el carril esquerre, també l'han de fer servir per fer un canvi de sentit.
Sancions a les quals s'enfronten els conductors
La Direcció General de Trànsit recorda les multes associades als comportaments més freqüents a les rotondes de les carreteres espanyoles:
- Conduir amb excés de velocitat: superar el límit de velocitat en una rotonda està penalitzat amb 500 euros i 6 punts.
- No respectar la prioritat: entrar en una rotonda sense respectar la prioritat de la resta de vehicles suposa una sanció de 200 euros i 4 punts.
- Canviar de carril sense senyalitzar: aquesta maniobra està sancionada amb 200 euros.
- No cedir el pas a un ciclista: suposa multes de 500 euros i 6 punts del carnet de conduir.
