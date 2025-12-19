Màping de Nadal al Balcó Gastronòmic
Manu Mitru
El Port Olímpic de Barcelona va donar ahir el tret de sortida a la seva programació de Nadal amb un acte inaugural al Balcó Gastronòmic. La principal novetat és un màping artístic a la façana de la Sala Gregal, al final del Balcó. Es titula Barcelona, espelma i paper i la seva autora és la il·lustradora Andrea Segura López.
- Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
- El pessebre d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: 'Hi estic més d’un mes per muntar-lo
- ICL suspèn el projecte previst a Sallent per fabricar material per a bateries elèctriques
- Detenen un home a Igualada per estafar 10.000 euros a una constructora fent-se passar per un dels seus arquitectes
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Fins a cinc quilòmetres per llençar les escombraries: el nou model indigna els veïns de la Nou de Berguedà
- Una veïna d'Igualada mor en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni
- S'inaugura aquest dijous als Dolors de Manresa el complex d’oci per a infants i famílies Happylandia Park