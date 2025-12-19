P DE PLANETA
La necessitat d’ampliar la xarxa elèctrica, Tema del Diumenge
El Periódico
EL PERIÓDICO dedicarà el tema central de l’edició impresa d’aquest diumenge, en el marc del seu projecte editorial P de Planeta, a la necessitat d’ampliar la capacitat de transport i connexió de les xarxes elèctriques espanyoles, tant per fer possibles els objectius de descarbonització de la indústria, el transport i el consum domèstic com per aprofitar les oportunitats de creixement que obre l’electrificació. Els experts que van participar en un fòrum sobre la descarbonització de la demanda energètica a Espanya van assenyalar que en els pròxims anys caldrà una inversió milionària, per sobre de les xifres que ha plantejat recentment el Govern, per no crear un coll d’ampolla que impedeixi la instal·lació d’activitats econòmiques que podrien aprofitar la generació d’energies renovables que fan que Espanya jugui amb avantatge respecte als competidors europeus.
Per la seva banda, el suplement dominical Entendre-hi més es preguntarà com som de solidaris els espanyols en uns dies, els previs a Nadal, que acostumen a anar carregats d’actes benèfics i bones intencions, i que aquest any posen fi a una temporada en què els ciutadans han expressat el suport a múltiples causes. El que revelen les dades i confirmen els professionals que treballen en aquest sector és que la solidaritat té bona salut al nostre país. L’any passat, quatre de cada deu ciutadans van col·laborar econòmicament amb alguna oenagé, amb una aportació mitjana de 152,58 euros. Quatre milions i mig d’espanyols participen habitualment en algun projecte solidari com a voluntaris o són socis d’alguna entitat benèfica.
