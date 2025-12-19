Mercaderia valuosa
Onada de robatoris de poms de llautó
Lladres sostreuen els picaportes de portals a diverses zones d’Espanya per revendre’ls a ferralleries: s’arriba a pagar a 4,30 euros el quilo.
El material, un aliatge de coure i zinc, es cotitza gairebé al mateix preu que el bronze
Roberto Bécares
"Jo no sé per què són tan miserables, perquè s’ha de ser ben miserable per emportar-se el tirador d’una porta. S’han emportat, a més, els de diversos portals del carrer". En Manuel, porter de finca en un bloc del districte madrileny de La Latina, observa encara amb incredulitat el buit que han deixat els lladres a la porta d’entrada al portal.
Tiradors, picaportes i mànecs, elaborats normalment amb llautó (un aliatge de coure i zinc que es cotitza gairebé al mateix preu que el bronze), s’han convertit en l’objecte de desig d’amics de les coses d’altri que després els revenen en el mercat negre del metall i les ferralleries. "Els poden arribar a donar 10 o 12 euros per cadascun", comenten fonts policials sobre un objecte que nou en una ferreteria oscil·la entre 30 i 40 euros.
Els lladres, que solen anar de dos en dos o de manera individual, operen a Catalunya, Madrid i Castella-la Manxa. On van fan en una nit nombrosos robatoris, de vegades descargolant-los si poden, amb una miniradial esmoladora o arrencant-los directament.
Després venen la mercaderia a pes. Una de les últimes localitats que han patit aquesta mena de robatoris ha sigut San Sebastián de los Reyes (Madrid), on durant unes quantes nits del novembre van arrambar amb desenes de tiradors a diverses zones de la ciutat. Aquell mateix mes, una altra persona va ser detinguda a Talavera de la Reina per haver sostret més d’un centenar de manetes de portals i embellidors.
"En portava més de 30"
"Fa poc vam enxampar de nit un d’aquests lladres; en portava més de 30 dins d’una bossa. Era un quincallaire, algú que necessitava aconseguir diners de pressa", comenta un policia del districte madrileny de Moncloa.
El preu del llautó a les ferralleries varia depenent de la qualitat, la puresa i la ferralleria específica que compra el metall, però actualment oscil·la entre 2,90 €/kg i 4,30 €/kg. A Recuperadora2013, una empresa especialitzada de Barcelona, paguen al màxim el llautó al mercat legal: 4,30, un preu rècord.
"Comprem llautó al valor més competitiu del mercat i assegurem un procés ràpid, transparent i amb un pagament immediat. No importa si en tens petites quantitats o grans lots; la nostra prioritat és que obtinguis el millor preu per quilo de llautó a Barcelona", assenyalen a la seva pàgina web sobre un material conegut per la seva resistència –és molt difícil de corroir– i durabilitat, ja que pot ser reciclat innombrables cops sense perdre qualitat.
El llautó s’usa en moltes aplicacions, des d’objectes de fontaneria fins a maquinària, instruments musicals i objectes de decoració.
Diversos barris de Bilbao i d’altres de Madrid com per exemple Lucero o Valdezarza també han sigut llocs on s’han viscut aquests mesos aquests sorprenents robatoris, de vegades fins i tot dos cops. En alguns casos, els inquilins han optat per soldar el pom directament a la porta o posar-hi caragols antirobatori.
