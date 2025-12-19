Polítiques d’igualtat
El Regne Unit farà cursos per a alumnes misògins
El programa, per a més grans d’11 anys, farà pedagogia en qüestions com el consentiment i els perills de compartir imatges íntimes.
Lucas Font
El Govern britànic continua determinat a posar fi a l’impacte que tenen sobre els més joves les conductes misògines propagades per internet. La secretària d’Estat al capdavant de la protecció de la violència contra les dones, Jess Phillips, va confirmar ahir la implementació de cursos a les escoles, destinats a alumnes de més d’11 anys que hagin mostrat aquesta mena de comportaments, per acabar amb els prejudicis que tenen contra les dones i les nenes. Els professors podran decidir quins alumnes van a aquests cursos i rebran formació d’experts per abordar més bé aquests temes.
Els cursos educaran els alumnes en assumptes com el consentiment, els perills de compartir imatges íntimes, els models positius a seguir i com s’han de qüestionar els mites poc saludables sobre les dones i les relacions. Un dels principals objectius és que els més joves aprenguin a identificar les diferències entre la pornografia i les relacions reals i rebin una més bona educació sexual. "Tots els pares haurien de poder confiar que les seves filles estan segures a l’escola, a internet i en les relacions que tinguin. Massa sovint, però, les idees tòxiques s’arrelen des de ben joves i no es qüestionen", va assenyalar el primer ministre, Keir Starmer.
Pla d’estudis
Els cursos complementaran el nou pla d’estudis sobre relacions, sexe i salut (RSHE, per les sigles en anglès), que serà obligatori per a les escoles públiques a partir de setembre del 2026 i que inclou lliçons actualitzades sobre intel·ligència artificial (IA), deepfakes i abusos a internet. "Aquest Govern intervé abans: donant suport als professors, denunciant la misogínia i actuant quan apareixen senyals d’alerta per mirar d’aturar el mal abans no es produeixi", va recalcar Starmer.
L’Executiu ja va llançar al juliol unes directrius per als centres educatius centrades a combatre el discurs de la masclosfera a través de divulgadors d’extrema dreta com Andrew Tate. Segons algunes enquestes, prop del 40% dels joves del Regne Unit senten admiració per Tate, un personatge conegut per les seves actituds misògines i processat per la justícia per múltiples delictes, inclòs el de violació. Segons dades del Govern, més de la meitat dels alumnes d’entre 11 i 19 anys d’Anglaterra asseguren haver sigut testimonis de comentaris que descriurien com a misògins.
El programa, finançat amb 20 milions de lliures (22,7 milions d’euros) s’emmarca en el pla de l’Executiu de reduir la violència contra les dones en la meitat en la pròxima dècada, presentat per Phillips ahir al Parlament. Un pla que no només està enfocat en la prevenció, sinó també en un augment de la persecució dels delictes sexuals amb la creació d’unitats especialitzades en totes les forces policials d’Anglaterra i Gal·les i amb el desemborsament de 550 milions de lliures en ajudes per a les víctimes. Segons Phillips, aquestes mesures ajudaran a "desplegar tot el poder de l’Estat" per "aturar la violència contra les dones i les nenes".
- Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
- El pessebre d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: 'Hi estic més d’un mes per muntar-lo
- ICL suspèn el projecte previst a Sallent per fabricar material per a bateries elèctriques
- Detenen un home a Igualada per estafar 10.000 euros a una constructora fent-se passar per un dels seus arquitectes
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Fins a cinc quilòmetres per llençar les escombraries: el nou model indigna els veïns de la Nou de Berguedà
- Una veïna d'Igualada mor en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni
- S'inaugura aquest dijous als Dolors de Manresa el complex d’oci per a infants i famílies Happylandia Park