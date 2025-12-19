Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Salut mental en hores baixes

Esmorzem ansiolítics i anem a psicoteràpia. ¿Per què estem tan malament?

Olga Pereda

Madrid

Tothom coneix el nom de tres o quatre ansiolítics, medicaments que combaten els símptomes de l’ansietat i l’angoixa. Això és una cosa que, amb l’excepció dels analgèsics, no passa en cap altre àmbit de la farmacologia i que demostra que alguna cosa no va bé en la societat. «Hi ha pares que se saben més marques comercials d’ansiolítics que noms de professors de les seves filles. Si això passa és que hi ha alguna cosa que no funciona». L’advertència és del metge de família especialitzat en salut pública Javier Padilla, coautor junt amb la psiquiatra Marta Carmona de ‘Malestamos’ (Capitán Swing), revelador manual que dissecciona la desesperança, el cansament, la falta d’expectatives, l’estrès i la preocupació que pateix gran part (sinó la majoria) de la societat en l’actualitat. ¿Per què estem malament? Aquí, sis claus.

