Consum d’opioides
Salut mental: sis claus d’una crisi sanitària amb arrels en el capitalisme
Olga Pereda
Prenem més psicofàrmacs que mai. No obstant, els trastorns mentals no deixen de créixer. ¿Per què? El psicoterapeuta i divulgador britànic James Davies, a ‘Sedados: cómo el capitalismo moderno creó la crisis de la salud mental’ (Capitán Swing), fa una exploració demolidora de la psiquiatria actual. Més enllà de les ambicions de la indústria farmacèutica i l’infrafinançament de les psicoteràpies, la principal raó de la crisi de salut mental és l’entramat polític i econòmic. Un sistema que es carrega les ajudes socials i que mira el ciutadà i li diu: si no tens feina o no ets feliç és perquè no t’esforces prou, perquè manques de tenacitat i ambició. El 2022 continuem patint l’herència que la primera ministra britànica Margaret Thatcher ens va deixar als anys vuitanta. Les persones pateixen, però, en lloc d’apostar per la teràpia psicològica i endinsar-se en les seves dificultats —incloses les laborals—, se’ls diagnostica un trastorn i se’ls prescriu medicació psiquiàtrica.
