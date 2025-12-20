Les conseqüències del canvi climàtic
Alcanar començarà a derrocar d’aquí un any les cases en zones inundables
El pas previ és l’adquisició de 10 construccions que es troben en un barranc, i on viuen entre 30 i 40 veïns, a la urbanització L’Estepona. Després es demoliran per cedir espai a la natura.
En total tot el procés per naturalitzar la zona pot trigar uns tres anys
Guillem Costa
El municipi d’Alcanar (Montsià) és el primer de Catalunya que tindrà ciutadans desplaçats a causa del canvi climàtic. Les greus conseqüències que va provocar el pas de la dana Alice al barranc del Llop han portat els veïns, l’Ajuntament i el Govern a abordar l’«única sortida possible»: derrocar les construccions a les zones inundables i cedir espai a la natura a la urbanització L’Estepona, del barri marítim d’Alcanar Platja.
Ahir l’alcalde de la localitat, Joan Roig, que deixa el càrrec per la càrrega física i mental que ha patit després dels repetits episodis d’inundacions, va firmar un conveni amb la Generalitat per impulsar un protocol d’actuacions que acabarà amb la compra o expropiació per part de l’Administració de les 10 cases afectades i la reubicació dels entre 30 i 40 veïns que hi resideixen. Tot i que el procés es prolongarà tres anys, la voluntat de les dues administracions és alliberar el barranc del Llop d’edificacions al més aviat possible, per això està previst que la fase de demolició comenci a finals del 2026.
El conseller de Presidència, Albert Dalmau, va remarcar que el Govern està «decidit» a donar «una resposta definitiva» als ciutadans d’Alcanar per «posar fi una vegada per totes a la situació». «Avui saldem un deute històric del Govern i del país amb Alcanar», va remarcar.
Durant les últimes setmanes, el municipi ha treballat juntament amb el Departament de Presidència per mirar de concretar la recepta que s’aplicarà al Montsià. El primer que es farà és posar en marxa una comissió de seguiment del procés. A partir d’aquí, durant els primers 10 mesos del 2026 es valoraran totes les alternatives possibles i es licitarà i redactarà el projecte hidràulic per al barranc.
Compra acordada
A partir de finals del 2026 s’aprovaran els instruments urbanístics corresponents per reordenar l’àmbit, es donarà llum verda al pla de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i es començarà a negociar l’adquisició dels habitatges que s’hagi decidit enderrocar per part de la Generalitat. Aquí, es pot optar per una compra acordada, la via preferida per part de l’Executiu català, o pels expedients d’expropiació.
Després, entre els 20 i 36 mesos, l’ACA executarà les obres hidràuliques i l’Ajuntament passarà a ser el titular de la zona afectada, que es restituirà morfològicament i es renaturalitzarà. Perquè això passi, primer el consistori haurà de renunciar a la subvenció que va sol·licitar per desenvolupar un projecte hidràulic a la zona. D’aquesta manera, serà l’ACA la que afrontarà, sempre en conversa amb Alcanar, la reformulació hidrològica dels terrenys.
La idea del Govern amb aquest procés és donar resposta a les peticions de l’Ajuntament i eliminar construccions d’una zona inundable en la qual les avingudes es repeteixen amb assiduïtat. La intenció de la Generalitat no és replicar aquesta recepta en altres punts de Catalunya, sinó individualitzar la resposta als problema causats pel risc d’inundació.
La intenció és doncs començar immediatament, com ho prova el fet que l’ACA, tal com preveu el protocol ja ha tret a licitació, per un import de 163.360 euros, la redacció del projecte constructiu. El projecte haurà d’incloure la construcció de dues basses de laminació, de 65.000 i 27.500 metres cúbics, la derivació de cabals cap al barranc dels Bandolers i la canalització final cap al mar. Les empreses interessades tenen fins aquest pròxim 19 de gener per presentar les seves ofertes.
Relleu a l’alcaldia
L’alcalde d’Alcanar, Joan Roig, va qualificar l’acord d’«històric» i va celebrar l’entesa amb el Govern, i especialment amb Dalmau i el president Illa, que, va recordar, va visitar la zona afectada durant una de les últimes inundacions i «va tenir clar que calia solucionar-ho». De fet, les inundacions a Alcanar i per extensió al Montsià han suposat un canvi important en la manera com la Generalitat aborda les emergències: un model en què s’ha prioritzat l’acció. Roig és substituït per Marc Chavalera, fins ara regidor d’Economia i Hisenda del consistori, i ell s’incorporarà a una plaça de professor interí en un institut de secundària de l’àrea metropolitana. El conseller Dalmau va agrair a Roig la seva tasca al capdavant de l’alcaldia i va assegurar que és «un exemple d’alcalde valent, decidit i compromès» amb el servei públic. «És algú que pot marxar amb la feina feta al servei del país», va acabar.
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
- Els pinacles perduts durant la dictadura ja llueixen al capdamunt de l'edifici de la Buresa de Manresa
- El pessebre d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: 'Hi estic més d’un mes per muntar-lo
- El Moka de Manresa tancarà a finals d’any després de set dècades d’activitat
- Descobreixen a Artés una vil·la romana que podria ser la més important del Bages: 'Té un alt potencial
- Una veïna d'Igualada mor en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni
- S'inaugura aquest dijous als Dolors de Manresa el complex d’oci per a infants i famílies Happylandia Park