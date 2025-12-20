Una batuda inèdita multa taxistes pirata i detecta conductors explotats a l’aeroport del Prat

Transport irregular de viatgers
Gisela Macedo
L’escena és coneguda per molts viatgers: després d’aterrar i sortir al vestíbul de la terminal de l’aeroport de Barcelona-el Prat, apareix algun home que s’acosta amb un insistent «¿Taxi? ¿Taxi?»,provant de captar clients per oferir-los un trasllat de forma il·legal. És la cara més visible dels coneguts com a taxistes pirates, persones que realitzen trasllats de passatgers sense cap tipus d’autorització. Però aquesta pràctica va molt més enllà d’aquests captadors que actuen a la vista de tots.
Els Mossos d’Esquadra tenen aquest fenomen en el punt de mira i realitzen controls gairebé diàriament. Aquest divendres han portat a terme un dispositiu ampliat amb efectius d’Inspecció de Treball de la Generalitat de Catalunya i Policia Nacional per anar més enllà de la captació i detectar tant transport clandestí de passatgers com explotació laboral de conductors. El desplegament s’ha saldat amb la identificació d’11 conductors, dels quals cinc eren irregulars. Per la seva banda, la Policia Nacional ha obert cinc expedients per estrangeria, mentre que Inspecció de Treball ha incoat set expedients per irregularitats laborals. A més, una persona ha quedat investigada i s’ha immobilitzat un vehicle que operava sense autorització per transportar passatgers.
Segons expliquen fonts policials, hi ha una xarxa de transport irregular que passa desapercebuda, vinculada a grans plataformes de reserva d’allotjaments que ofereixen serveis de trasllat, més coneguts com a ‘transfers’. En aquests casos, l’usuari contracta el desplaçament per internet de manera aparentment legal, però el servei acaba sent prestat per empreses subcontractades que, en ocasions, ocupen conductors sense llicència, sense contracte o en condicions d’explotació. Aquesta cadena de subcontractacions els permet oferir preus econòmics que generen competència deslleial per als taxistes i VTCs que sí que compleixen la normativa, i que paguen grans quantitats de diners per poder treballar legalment a l’aeroport.
Explotació laboral
El dispositiu d’aquest divendres s’ha centrat per primera vegada en l’àmbit laboral. Aquí, els inspectors del Departament de Treball de la Generalitat han estat controlant si els conductors identificats estan contractats, per qui i sota quines condicions. «De vegades venen a l’aeroport a treballar per a una empresa però sense contracte; en altres casos, el contracte declara moltes menys hores de les que realment realitzen», expliquen fonts policials.
Les empreses que ocupen aquests conductors precaris s’enfronten a multes a partir de 10.000 euros per cada treballador irregular detectat. Segons fonts policials consultades per aquest diari, en molts casos els mateixos conductors no són conscients de la gravetat de la situació en què es troben. «Els conductors, pobres, són els últims desgraciats d’una baula», reconeixen els agents.
I és que, en aquests dispositius, els investigadors han detectat conductors que realitzen jornades de fins a 12 hores diàries per uns 400 euros al mes i sense cap tipus de garantia laboral. A aquest escàs salari s’hi suma una petita comissió que les empreses assignen a través de xats interns de WhatsApp, on els conductors competeixen entre si oferint el preu més baix per a un trajecte. Qui presenta l’oferta més barata es queda amb el servei.
«Al final, no saps a quin cotxe estàs pujant», resumeix el subinspector subcap de l’Àrea Regional de Seguretat Aeroportuària (ARSA) dels Mossos, Marc Alabernia. «La gent no sap què està contractant», lamenta el subinspector. I adverteix: «De coses barates no n’hi ha; si un servei és barat, és per alguna cosa».
Per la seva banda, la Policia Nacional ha intervingut en l’operatiu per les seves competències en matèria d’estrangeria, ja que la majoria d’aquests conductors irregulars són forans. De fet, durant el matí d’aquest divendres, aquest diari ha presenciat la detenció de tres dones que eren conductores pirates i també estaven en situació irregular al país.
Cotxes immobilitzats i multes
Durant la cobertura d’aquest dispositiu, els agents de la Unitat de Trànsit dels Mossos han detectat al pàrquing de l’aeroport un jove conductor que transportava clients en un vehicle d’alta gamma amb matrícula blava, pròpia del transport de viatgers. No obstant, el titular del vehicle no coincidia amb el titular de la llicència, un requisit imprescindible per operar. Tot i que el cotxe tenia matrícula de VTC, no podia donar servei a l’aeroport, per la qual cosa el propietari ha sigut denunciat i, el cotxe, immobilitzat.
No disposar de l’autorització per transportar viatgers a l’aeroport comporta una sanció de 4.001 euros i la immobilització immediata del vehicle amb un cep. A més, fins que es paga la multa, el vehicle no pot sortir del recinte. «Retenim dos o tres vehicles al dia per aquesta raó», assenyalen les fonts policials consultades per EL PERIÓDICO. En una de les rotondes del recinte aeroportuari, aquest diari va poder veure uns vuit cotxes immobilitzats els propietaris dels quals encara no havien abonat la multa.
La pressió contra el transport il·legal de passatgers és tal que la unitat de Trànsit dels Mossos ha obert una oficina permanent a l’aeroport, ja que abans havien de desplaçar-se des de la central de Sant Feliu de Llobregat per realitzar els tràmits.
El client, víctima col·lateral
Els viatgers que contracten aquests serveis irregulars són, en molts casos, víctimes sense saber-ho. «El client és el perjudicat i no és conscient que l’empresa subcontractada és fraudulenta», expliquen els Mossos. Quan els policies enxampen aquests taxistes pirata i els passatgers es queden sense el seu trasllat, els mateixos agents s’encarreguen d’acompanyar-los a la zona on poden agafar taxis legals.
Una lluita diària
Els Mossos d’Esquadra realitzen operacions gairebé diàries contra el transport il·legal de passatgers al Prat amb dispositius als accessos per carretera a l’aeroport. Un lloc que descriuen com un «coll d’ampolla», ja que tots els vehicles han de passar irremeiablement per la mateixa zona, i això els permet filtrar amb facilitat aquells que els resulten sospitosos.
Des de començament d’any, la policia catalana ha fet més de 300 controls de vehicles al Prat. Molts dels taxistes pirata detectats operen també en zones hoteleres de la Costa Daurada o la Costa Brava, on capten turistes per portar-los a l’aeroport sense disposar de cap llicència. Per aquesta raó, reclamen la col·laboració de les policies locals d’aquests municipis per intensificar la detecció d’aquesta pràctica.
