BCN aprova la nova ordenança de civisme, en vigor a principis del 2026
El nou text que va impulsar el govern de Jaume Collboni (PSC) es va avalar finalment amb els vots de Junts i ERC, l’abstenció del PP i el rebuig de BComú i Vox. És "progressista" i "necessària" per a la Barcelona actual, va dir l’alcalde.
Judith Cutrona
La nova ordenança de civisme de Barcelona ja és una realitat. El ple municipal d’ahir va donar llum verda definitiva a la nova normativa, que apuja les multes a l’incivisme i s’enfronta a un context diferent del de fa 20 anys, quan es va aprovar la norma. La ciutat i les seves prioritats han canviat i ara hi ha més protagonisme de la massificació turística, la conciliació entre el descans veïnal i l’oci nocturn efervescent, i a més el repte de la neteja de l’espai públic. El nou text que va impulsar el govern de Jaume Collboni (PSC) es va aprovar finalment amb els vots a favor de Junts i ERC, l’abstenció del PP i el rebuig de BComú i Vox.
Reformar aquesta controvertida norma no ha sigut fàcil. Hi havia el precedent del 2017, quan, en el primer mandat de l’alcaldessa Ada Colau, els Comuns van mirar de modificar la norma perquè fos més laxa i van haver de fer marxa enrere per falta d’acords. Encara més, l’ordenança ja va néixer al seu dia envoltada de polèmica social i política, fins al punt que va trencar la cohesió del tripartit municipal de Joan Clos. Iniciativa per Catalunya hi va votar en contra i es va aprovar amb els vots del PSC, ERC i CiU. L’actualització d’aquesta norma acumulava nombrosos retards per la falta d’aliances estables mentre l’ordenança seguia al calaix. De fet, va arribar a penjar d’un fil fins a l’últim moment, però finalment el govern municipal va aconseguir desencallar amb èxit l’última carpeta de l’any amb un pacte amb Junts i ERC respectivament.
Pressió augmentada
L’alcalde Jaume Collboni va destacar ahir que és una "ordenança progressista" i "necessària" per a la Barcelona actual, que ha vist "augmentar la pressió sobre l’espai públic" en les últimes dues dècades i que "no responia als problemes reals". Va defensar que les sancions són "justes i proporcionades" i va celebrar l’"alt grau de consens". Per la seva banda, el tinent d’alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, va presumir d’haver aconseguit el "màxim consens possible" amb "diàleg" i va remarcar que l’objectiu de la norma "no és sancionar més, sinó reduir l’incivisme". "Ha valgut la pena, aquesta feina conjunta", va ressaltar el líder de Junts, Jordi Martí, que també va reconèixer les dificultats per arribar a aquest consens. Malgrat no ser la norma que el seu grup hauria volgut, va celebrar que s’hagi "encaminat" l’ordenança, que espera que serà "útil" per als ciutadans. D’altra banda, el portaveu adjunt d’ERC, Jordi Coronas, va treure pit d’haver incorporat la mediació i l’ampliació del catàleg de mesures alternatives.
El regidor de BComú Marc Serra, per la seva banda, va titllar la nova norma de "continuista i poc ambiciosa" i dubta que sigui "eficaç". En la mateixa línia crítica, el líder del PP, Daniel Sirera, va proposar a l’alcalde modificar la norma autonòmica perquè els agents cívics puguin sancionar, una proposta que Collboni va recollir malgrat que les competències no són municipals. Finalment, el president de Vox, Gonzalo de Oro, va retreure que l’ordenança "no és valenta, ni eficaç, ni suficient".
Fins a 3.000 euros
L’entrada en vigor es preveu per a finals de gener o principis de febrer del 2026. Entre les principals novetats destaquen les multes de fins a 1.500 euros per fer botellot en espais amb presència de menors, així com les sancions d’entre 1.500 i 3.000 euros per promoure les anomenades rutes de borratxera, prohibides a tota la ciutat. L’ordenança manté la prohibició de pintar grafitis en l’espai públic i especifica que els responsables hauran d’assumir tant la sanció –d’entre 100 i 600 euros– com el cost de la neteja o la reparació dels danys causats.
Orinar a la via pública es castigarà amb multes d’entre 300 i 1.500 euros, en funció del lloc, mentre que les conductes que pertorbin el descans veïnal –com ara música, amplificadors, cants, crits o baralles– se sancionaran amb imports d’entre 750 i 1.500 euros. En el cas dels gossos, els amos estaran obligats a netejar l’orina dels animals; si no ho fan, s’enfrontaran a una multa de 300 euros. La venda ambulant il·legal, per la seva banda, es penalitzarà amb sancions de fins a 600 euros.
Alguns canvis de la norma
1 Respecte al descans
Es prohibeix que es pertorbi el descans dels veïns amb aparells que permetin reproduir música i amplificadors de so, cants, crits o baralles. Les multes en tots aquests casos poden oscil·lar entre els 750 i els 1.500 euros.
2 Masturbació al carrer
Es consideren infraccions l’exhibicionisme i masturbacions al carrer, expressions verbals degradants, tocaments i frecs, seguiments... Les sancions oscil·len entre els 750 i els 1.500 euros.
3 Pintar grafitis
Fora dels llocs habilitats per fer-ho, es manté la prohibició de pintar grafitis en l’espai públic i s’hi afegeix que els responsables de les pintades hauran d’assumir la multa –d’entre 100 i 600 euros–i la despesa que comporti la neteja.
4 Orinar al carrer
La norma concreta en quin lloc es castigaria més orinar al carrer: als voltants de lavabos públics o de lliure accés públic, de bars musicals o d’establiments de restauració, entre d’altres. Les multes van dels 300 als 1.500 euros.
5 Botellot
S’endureixen les sancions: arriben als 600 euros si es pertorba el descans veïnal i arriben als 1.500 si es consumeix alcohol en llocs on hi hagi menors d’edat. Es multaran amb quantitats entre 1.500 i 3.000 euros les rutes de borratxera.
