Urbanisme
La centenària Sagrera, tapiada
Un grup d’operaris culmina el segellament de totes les entrades de l’antic edifici de l’estació de mercaderies de La Sagrera, la demolició del qual està prevista per a finals de gener del 2026.
Ariadna Miranda
L’edifici centenari de l’antiga estació de mercaderies de La Sagrera ja mostra senyals clars del seu imminent final. Al voltant de les 14.00 hores d’ahir, la majoria dels accessos i finestres van quedar tapiats amb blocs de ciment, un pas previ a la demolició prevista per a principis de l’any vinent.
EL PERIÓDICO va poder comprovar in situ el canvi d’aspecte d’aquest immoble històric, l’últim dia que acollia el personal d’Adif. A pocs metres de les vies, un dels supervisors de les obres de la futura estació intermodal de La Sagrera va explicar que es tracta d’"una edificació històrica, però està molt deteriorada i pràcticament en ruïnes" i va avançar que la demolició està prevista per a finals de gener del 2026.
Fa unes setmanes es va iniciar el segellament de totes les entrades, 43 portes i finestres, com va confirmar un peó de Yestegrupo, l’empresa de construcció, enginyeria i muntatge industrial encarregada de la tasca de tapiatge.
El buidatge dels despatxos de l’immoble, on treballaven prop de 60 treballadors d’Adif, s’ha portat a terme durant aquests últims dies. La plantilla encara operava a la planta baixa, espai que durant anys ha centralitzat la coordinació de les obres de la nova estació. "Durant aquesta última setmana, han arribat camions per traslladar el mobiliari i els empleats han anat recollint les seves pertinences", va assenyalar. Cap a les 12.30 h del migdia, el personal d’Adif va completar definitivament el trasllat a unes noves oficines pròximes.
La històrica estació de mercaderies de La Sagrera, construïda el 1922, figura des de l’any 2015 a l’Inventari de Béns Ferroviaris d’Interès Històric, que s’elabora per encàrrec de l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural. Però la seva falta de conservació ha convertit els voltants en un punt conflictiu, segons Jordi Pujol Alonso, resident del barri, que apuntava ahir que des de fa anys està marcat per la brutícia, la venda de drogues i la proliferació de barraques. Fins i tot els veïns del bloc de davant "s’han vist obligats a instal·lar càmeres de seguretat", recordava. Segons el seu parer, si l’espai hagués estat cuidat i controlat, es podria haver aprofitat com un lloc cultural i social per al barri.
En la mateixa línia, Helena Mira, veïna del carrer Felip II, aprovava la seva demolició si permet crear nous espais per al veïnat. "Necessitem coses per a nosaltres", com parcs infantils, pipicans o zones per passejar. Un altre veí, Cristian Rodenás, atribuïa la decisió de demolir l’antiga estació a la valoració de l’interès patrimonial de l’edifici que hagin fet els seus responsables. Recorda que fa molts anys que està gairebé abandonat i va arribar fins i tot a ser ocupat.
Pla urbanístic
L’immoble desapareixerà per donar pas al macroprojecte de la nova estació de La Sagrera i el seu entorn, que pilota Barcelona Sagrera Alta Velocitat (BSAV), la societat participada pel Ministeri de Transports, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat.
El pla urbanístic no contempla la seva conservació, tot i que algunes fonts indiquen que en fases inicials sí que es va valorar aquesta opció. Finalment, la magnitud del projecte –que inclou l’estació intermodal, vivendes i hotels– n’ha descartat la integració.
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
- Els pinacles perduts durant la dictadura ja llueixen al capdamunt de l'edifici de la Buresa de Manresa
- El pessebre d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: 'Hi estic més d’un mes per muntar-lo
- El Moka de Manresa tancarà a finals d’any després de set dècades d’activitat
- Descobreixen a Artés una vil·la romana que podria ser la més important del Bages: 'Té un alt potencial
- Una veïna d'Igualada mor en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni
- S'inaugura aquest dijous als Dolors de Manresa el complex d’oci per a infants i famílies Happylandia Park