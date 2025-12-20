Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Badalona

Desallotjats del B9 intenten ocupar altres espais a la desesperada

Alguns dels expulsats dimecres de l’institut reconeixen que han intentat entrar a propietats deshabitades després d’haver-se quedat sense sostre.

Operació per desmuntar l’acampada dels desallotjats, ahir. | ZOWY VOETEN

Jordi Ribalaygue

Barcelona

Usumane es debat entre dues possibilitats: o comprar una cisalla que trenqui candaus per arrecerar-se sota un sostre o aconseguir un bitllet a França, per buscar empara amb la seva tia. Desnonat dimecres junt amb desenes d’africans del vell institut B9 de Badalona, confessa que sospesa una o altra opció per escapar-se del carrer, on ha acampat davant l’edifici desallotjat: "No puc aguantar així... He estat mirant el preu d’una cisalla, però no tinc diners per comprar-la... Potser podria amb un amic. També he pensat reunir diners per marxar a França i anar-me’n amb la meva dona i la meva filla".

Empès per la desesperació, revela que va mirar de forçar dijous l’entrada d’un domicili. Ho va fer sense sortir de Badalona, a les proximitats del B9, tapiat i custodiat per la policia mentre les tasques preliminars a la demolició ja han començat. Usumane relata que la temptativa va acabar per truncar-se. "Els veïns no volien i van trucar a la policia, que està vigilant. És una casa antiga, però el pis és buit, deu ser com nou... Només hi volia anar jo amb la meva família. També tinc dos amics, molt tranquils".

Trencar candaus

Recalca que ningú de l’Ajuntament de Badalona o una altra institució li ha ofert una plaça d’alberg. L’Associació de Veïns del Remei, on es troba el B9, va afirmar dijous que s’ha vist alguns dels desallotjats mirant d’aixecar persianes i trencar candaus, després de quedar sense lloc on arrecerar-se. Fonts consultades ahir afirmen que entorn d’una desena d’expulsats del B9 sí que han aconseguit suposadament ocupar una finca. A la zona de la fàbrica de cartró de Sant Adrià de Besòs també han sorgit suspicàcies veïnals per possibles intents d’ocupacions. De fet, fonts policials confirmen una temptativa aquesta setmana, detectada durant una inspecció policial.

