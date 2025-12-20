Previsió meteorològica
L’episodi de pluges intenses «estàtic» s’acarnissa a Badalona, el Maresme i el Vallès a l’espera de més precipitacions
Protecció Civil assegura que va decidir enviar una alerta mòbil a diverses localitats perquè les incidències començaven a ser «importants»
Catalunya reactiva els seus plans davant inundacions davant les intenses pluges previstes per a aquest divendres i dissabte
Guillem Costa
Protecció Civil reclama mantenir la cautela durant el que queda de dissabte i de cara a la setmana vinent, ja que les pluges es repetiran. Les autoritats catalanes van optar aquesta vegada per enviar un avís Es-Alert a 14 municipis del Barcelonès Nord, el Maresme i el Vallès per acumulacions d’aigua en diversos punts. Tot i que el tram més delicat es va concentrar en les dues hores posteriors a l’enviament de l’alerta, la subdirectora de l’organisme, Imma Solé, ha remarcat que la precaució s’ha de mantenir.
A aquesta hora, està previst que les precipitacions perdin força i es continuïn desplaçant cap al nord. Durant la matinada pararà de ploure i diumenge servirà com una pausa abans que torni l’aigua la setmana vinent. Dues hores després d’emetre’s l’avís, la massa d’aire responsable de les pluges més fortes ja s’havia desplaçat, però entrarà un nou front que portarà més precipitacions i un descens de temperatures durant la setmana que ve. En aquest escenari, diumenge actuarà com un «interval» entre els dos episodis.
De moment, Solé ha explicat que no s’ha registrat cap succés «destacable». Tot i així, ha recomanat a la població consultar la previsió meteorològica tant del lloc on es troba com del destí al qual tingui previst desplaçar-se.
Els Bombers de la Generalitat han atès des de les 12.00 unes cinquanta d’alertes vinculades a la tempesta, la majoria a la Regió Metropolitana Nord. A Granollers, el cos va evacuar un bloc de vivendes i està avaluant possibles danys en l’estructura de l’edifici a causa de l’acumulació d’aigua. Gran part dels avisos s’han concentrat a Badalona (10), Santa Coloma de Gramenet (6), Mollet del Vallès (5) i Sant Fost de Campsentelles (2). A Badalona, que supera els 59 litres, les intervencions per basses d’aigua s’han localitzat sobretot a la zona de Montigalà. A Sant Fost de Campsentelles s’han superat els 71 i a Granollers, els 48.
Alerta mòbil
Protecció Civil, que ha enviat l’alerta per evitar incidents més greus, recorda que en cas de pluja és aconsellable evitar sortides innecessàries i activitats a l’aire lliure, no acostar-se a rius, rieres o barrancs i no creuar passos inundables o zones amb aigua acumulada. Dijous passat, es va decidir no enviar una alerta mòbil amb el sistema ES-Alert perquè les previsions no havien pronosticat la gran quantitat d’aigua que va caure a Badalona. Aquest dissabte, en canvi, tant els avisos del Meteocat com els d’Aemet sí que advertien que podia tenir lloc un episodi de «front estàtic» com el que s’ha observat.
L’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha valorat de manera positiva la gestió informativa d’aquest dissabte i ha afirmat que els canals de comunicació han funcionat perfectament, després d’haver criticat la decisió de tres dies enrere, quan va acusar la Generalitat de reaccionar «amb lentitud» davant les pluges torrencials».
