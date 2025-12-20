Integració
El Govern crea una guia per a nouvinguts que vulguin aprendre català
Helena López
La manca de places als cursos de català per a adults és una problemàtica que acumula anys de denúncia, tant per col·lectius de migrants, que critiquen ser criminalitzats per no parlar la llengua mentre no se’ls facilita aprendre-la, com per entitats de defensa del català. Conscients d’aquesta problemàtica, el Govern acaba de llançar la iniciativa Benvinguts a Catalunya, benvinguts al català, un programa per informar les persones nouvingudes a Catalunya sobre les opcions disponibles per poder aprendre català, impulsada pel Departament de Política Lingüística en col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL).
L’objectiu principal és oferir «informació personalitzada» a la població migrant que acaba d’arribar al territori, «facilitar el seu accés als recursos formatius més pròxims» i «afavorir la seva integració social, educativa i laboral». La iniciativa presenta el català com una llengua clau de cohesió social, participació i convivència, i proporciona «informació bàsica sobre el marc lingüístic de Catalunya», prossegueix el comunicat.
«Kit de benvinguda»
Com a part de l’acció, s’entrega un «kit de benvinguda» que inclou una carta del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, dirigida directament a les persones nouvingudes, en què el conseller els dona la benvinguda i els ofereix «informació útil» sobre les llengües a Catalunya. En el mateix text, Vila remarca el paper del català com a llengua pròpia i oficial del país, juntament amb el castellà, i en destaca l’ús habitual en l’administració, l’àmbit laboral, l’educació, la universitat i la vida cultural i social.
El desplegament de la iniciativa ha començat a 21 municipis de tot Catalunya, amb un total de 31 punts de distribució, 11 d’aquests a Barcelona.
